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亞姐黎淑賢疑情緒病困擾，早前在寓所燒炭自殺亡。黎淑賢（Bonnie）死前跟老友在家中BBQ慶祝聖誕節，當時未見異樣，後來有消息指現任丈夫收到Bonnie的短訊稱「來生再見」，即時趕回家中，可惜Bonnie已返魂乏術。由於Bonnie廣交結友，加上相當積極社交平台，不少好友都難以察覺她的情緒出現問題。

黎淑賢生前經歷兩段婚姻，最為人熟悉的是她跟武打演員盧惠光結婚，兩人育有兩子，但此段婚姻只維繫了8年，兩人於2006年離婚。之後黎淑賢在2007年再嫁美容醫生許智政，並先後為對方再誕下兩位兒子。

黎淑賢跟許智政的婚姻維繫至今約13年，許智政曾多次被傳媒拍到跟不同女性約會，甚至有親暱行為，先是在2012被影到與一名女子當街又攬又錫，後來又被影到去性商品買貴價情趣玩具會合診所女職員。雖然當時許智政否認自己背妻出軌，但原來關係一直都僵著。據知，黎淑賢一直以為許智政已經跟女職員斷纜，直至近來才知道兩人一直都背住她維繫住不見光的關係，令黎淑賢情緒陷入崩潰狀態。

以往，黎淑賢活躍社交平台，分享她的生活及寵物，不時都會有老公許智政的合照曬恩愛，或者一家四口子的幸福溫馨相，不過有網民發現，黎淑賢自去年7月在慶祝生日時分享過夫妻合照後，老公就在她的IG照片中「消失」，近來就算黎淑賢的朋友聚會都不見老公的蹤影，而黎淑賢輕生前的BBQ派對都不見老公的參與。

另外，黎淑賢生前的好友對她的死訊大感痛心，蔡國威留言說：「唉…究竟發生咩事？咩事諗唔通？咩事要揀呢條路？我認識嘅Bonnie係好開心好靚，好關心同幫助朋友，好錫佢幾個仔仔，好愛護動物……手機新聞提示彈出嚟嘅時候，又係超級震驚，做咩咁傻……已經打算嚟緊農曆新年約飲茶再見面，但……My friend, 多謝妳過往幫助，一路好走。」而楊玉梅說：「太突然了，真的不敢相信，昨天剛剛互相說聖誕快樂！今天卻……一路好走，R.I.P.」黎燕珊接受傳媒訪問時大感痛心，她表示早前都感到她心情不太妥當，自責由於工作太忙來不及關心慰問。







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