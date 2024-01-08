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佘詩曼（阿佘）上年年底憑劇集《新聞女王》再次爆紅，香港及內地掀起追劇潮之餘，大家都視「Man姐」為偶像。阿佘人氣再度飆升，內地的工作邀約和品牌活動忙過不停，近日有網友在內地野生捕獲到阿佘，她竟然出現在近日大受港人歡迎的內地深圳山姆超市，即時引起哄動，不少網友都有拍片分享「參見」女王的剎那間，大家都非常興奮。

阿佘穿上白色行政裝，短裙加上長靴，髮型跟《新聞女王》裏面的都差不多，加上少許的捲曲，更顯女人味！阿佘隨行的有攝影團隊加上見她胸前都掛住無線咪，此行似乎是為拍攝廣告。由於山姆超市出名人山人海，有大批香港人北上掃貨，所以為確保阿佘安全及拍攝順利，見到現場都有不少保安員以人鍊的方式護送阿佘出入。

片中所見，阿佘先購入一大車的賀年用品，更忍不住去凍櫃位置，未知睇凍肉還是雪糕，不過阿佘的表情絕對是可愛的表情包，單看她的表情，已經相當有購物慾。隨後，阿佘再到試食區，向男士推廣員不斷聊天，似乎食指大動好想試食咁款，非常可愛。

阿佘雖然全程被過百名市民圍觀，不少人都拎住手機偷拍，並要求跟阿佘合照，可惜由於現場太混亂，阿佘都未能停步滿足大家，只好笑笑口向大家揮揮手作別。不過可見，拍攝過程似乎相當順利，阿佘拍攝都相當輕鬆，果然是「女王」。

不少網友都留言大讚阿佘，「剛到山姆就遇到了#佘詩曼 在拍宣傳片，簡直不要太好看了！新聞女王太酷了，人超級好，看到我在跟拍還會貼心給出專屬鏡頭，狀態超級好，還會Wink哦！」、「好激動，第一次逛山姆就遇到了明星，好美呀，只可惜人太多，只能從手機裏拍的視頻看到。」、「今晚逛著龍華山姆，突然看到一群人拿著攝影機叫我們讓開點，一看竟然是佘詩曼！真人好瘦好美！」、「真的狀態好好啊啊啊，我以後也能這樣嗎？」等等。







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