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堪輿學家蘇民峰除了指點人迷律叻之外，投資都好有個人眼光，他特別喜歡投資「磚頭」，在世界好多個國家都有買物業，而他特別喜歡日本，基本上每年都會去當地至少一次，加上喜歡滑雪，為了方面玩完立即休息，他早年在北海道二世古地區添置物業，近日又襯滑雪旺季返「屋企」。

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蘇民峰在馬來西亞、泰國、日本和美國等地都有物業投資，他累積了不少買賣經驗。去年尾，他就把吉隆坡持有14年的單位賣出，臨出售前就拍片留念。至於熱愛滑雪的他，平時周遊列國去不同地方滑雪，而他就特別喜歡位於北海道的二世古，所以在該區都添置物業，就近滑雪場，去玩十分方便。

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差不多有10年時間，蘇民峰都會習慣在當地一間餐廳食飯度過除夕夜。這一年都不例外，去年尾趁聖誕節，他便跟愛人Lilian一起出發去日本，先到大阪玩完再去二世古滑雪。到達當地已經急不及待買上等食材吃個飽。

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識玩識歎的蘇民峰，位於二世古的單位，屋外景色怡人，客廳和主人房都都選用落地玻璃窗，望出窗外已經見到與富士山外形十分相似的羊蹄山。屋內的環境簡潔舒適，兩大廳其一一邊，擺放L字形大梳化，另一邊飯廳放有長餐枱，而後面就設有開放式廚房。喜歡下廚的他，可以一邊與愛人聊天一邊煮嘢食。

有時蘇民峰會跟三五知己一起到當地放假輕鬆一下，細心的他，客房刻意安放了兩張碌架床，方便多人同事時候一起住。由於並不時常居住，他不回北海道的時候，就會找物業代理幫忙打理家居，甚至放租給遊客。他曾經接受訪問時表示，每次跟愛人回去前，會事先通知物業管理人員，安排該段日子預留給他使用。







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