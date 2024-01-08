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台灣知名作詞人李坤城與小40歲女友林靖恩的「爺孫戀」轟動一時，李坤城去年因大腸癌去世後，「後母」林靖恩遭李坤城兒子李卓軒指控除了長期抽菸、酗酒、打電動外，繼承李家老宅後短短19天就把房子轉手賣掉等。林靖恩之後被爆先後住入多間台中酒店，日前更有人在匿名平台發文指控她大鬧酒店，不但吐痰及蓄意破壞房內電視及桌子，更對酒店的職員說：「有種報警」，被質疑她的身心狀態。

有酒店職員在網上爆料，指林靖恩跨年時飯店休息三小時，發現她的行為舉止很奇怪，語無倫次且精神恍惚，「我們主管打電話給隔壁飯店，因為剛看到她從那裏走出來，隔壁飯店說她在他們那破壞電視所以不讓她入住了，她就跑來我們飯店，警告我們要小心她，主管聽到後就退她錢請她離開，誰知道她就一直在我們飯店大廳逗留，一下說飯店的書是她的、擺設象棋是她的、牆上裝飾的文字是她的…」

當時職員不敢讓林靖恩入住，便幫她叫計程車請她離開。不過林靖恩卻拔掉大廳的裝飾溫度計，大嗆「有種就報警」。之後職員就報警，一個多小時後林靖恩又折返回酒店，還在大門外騎樓吐痰及瞪著大廳客人露出詭異笑容。職員於是再度報警，「然後又回來了，她是嗑藥嗑到腦子壞了嗎？病得超重！我們該怎麼辦？」

其實林靖恩大鬧酒店早有前科，據悉受害酒店至少有4間。有人投訴她在聖誕節前，入住高檔汽車旅館時，竟砸毀房內萬元石桌，最終賠了1萬元台幣。而之後有酒店職員爆林靖恩曾砸爛他們的電視，賠了2萬元台幣，後來拿滅火器企圖襲警，最後被警察帶走。

李坤城因為同太太林靖恩「爺孫戀」為港人認識，二人交往時女方年僅17歲，最終2016年林靖恩20歲時同男方結婚。不過李坤城去年因大腸癌去世後，林靖恩被指繼承李家老宅後短短19天就把房子轉手賣掉。







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