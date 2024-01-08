  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

08/01/2024

佘詩曼Man姐Look現身山姆超市！被野生捕獲全程笑笑口，網民哄動：新聞女王太酷了

#演員 #好去處 #佘詩曼 #頒獎禮 #綜藝節目 #娛樂 #電視劇 #旅遊 #廣告 #超市 #新聞女王 #影視娛樂 #山姆超市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　佘詩曼（阿佘）上年年底憑劇集《新聞女王》再次爆紅，香港及內地掀起追劇潮之餘，大家都視「Man姐」為偶像。阿佘人氣再度飆升，內地的工作邀約和品牌活動忙過不停，近日有網友在內地野生捕獲到阿佘，她竟然出現在近日大受港人歡迎的內地深圳山姆超市，即時引起哄動，不少網友都有拍片分享「參見」女王的剎那間，大家都非常興奮。

 

 

　　阿佘穿上白色行政裝，短裙加上長靴，髮型跟《新聞女王》裏面的都差不多，加上少許的捲曲，更顯女人味！阿佘隨行的有攝影團隊加上見她胸前都掛住無線咪，此行似乎是為拍攝廣告。由於山姆超市出名人山人海，有大批香港人北上掃貨，所以為確保阿佘安全及拍攝順利，見到現場都有不少保安員以人鍊的方式護送阿佘出入。

 

 

　　片中所見，阿佘先購入一大車的賀年用品，更忍不住去凍櫃位置，未知睇凍肉還是雪糕，不過阿佘的表情絕對是可愛的表情包，單看她的表情，已經相當有購物慾。隨後，阿佘再到試食區，向男士推廣員不斷聊天，似乎食指大動好想試食咁款，非常可愛。

 

　　阿佘雖然全程被過百名市民圍觀，不少人都拎住手機偷拍，並要求跟阿佘合照，可惜由於現場太混亂，阿佘都未能停步滿足大家，只好笑笑口向大家揮揮手作別。不過可見，拍攝過程似乎相當順利，阿佘拍攝都相當輕鬆，果然是「女王」。

 

　　不少網友都留言大讚阿佘，「剛到山姆就遇到了#佘詩曼 在拍宣傳片，簡直不要太好看了！新聞女王太酷了，人超級好，看到我在跟拍還會貼心給出專屬鏡頭，狀態超級好，還會Wink哦！」、「好激動，第一次逛山姆就遇到了明星，好美呀，只可惜人太多，只能從手機裏拍的視頻看到。」、「今晚逛著龍華山姆，突然看到一群人拿著攝影機叫我們讓開點，一看竟然是佘詩曼！真人好瘦好美！」、「真的狀態好好啊啊啊，我以後也能這樣嗎？」等等。

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#演員 #好去處 #佘詩曼 #頒獎禮 #綜藝節目 #娛樂 #電視劇 #旅遊 #廣告 #超市 #新聞女王 #影視娛樂 #山姆超市

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk