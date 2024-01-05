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05/01/2024

羽田機場撞機｜伍家謙分享搭飛機保命8件事！前JAL空姐老婆：這11分鐘超關鍵切勿除鞋

#日本羽田機場 #撞機 #伍家謙 #謝麗萍 #Betty #日本航空 #JAL #影視娛樂
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　　近日日本羽田機場發生撞機事件，當日出事客機為A350空中巴士，全機379人幸好安全撤離，可惜有2寵物來不及被救出葬身火海。隨著近年越來越多飛機事故，引來大家關注航空安全的資訊。伍家謙結婚10年的太太謝麗萍（Betty），以前做過JAL（日本航空）的空中服務員，所以都學到唔少知識，他就在IG分享了8項注意事項，有啲真係唔講唔知，平時坐飛機亦都不會關注。

 

 

　　以前伍家謙做記者，經常要周圍飛去唔同地方，在太太的提點下，一直以來都十分審慎，有時同行的人會覺得他過度緊張，他說：「作為一個最高紀錄一個月內坐14次飛機、試過31日入面有差唔多60粒鐘喺機入面生活、再加坐過幾次覺得隨時都會散嘅非洲內陸機嘅人，我會話，飛行安全除咗機組人員，乘客嘅配合都好緊要。」

 

 

 

　　這個重點以外，伍家謙亦派了一個花生給網民，他最後打了幾個hashtag，提到這張相是2007年與太太的合照，當時太太最後一次出勤，太太好感動以為伍家謙好有心特別到機場接機，其實他另有工作在身，掛住記者證去採訪，他寫道：「其實咁啱利物浦訪港所以我喺機場。」網民都取笑他這個Tag好大膽，不怕惹太太不滿。

 

 

 

 

 

 

　　以下是伍家謙列出8個上機要留意的重要事項，到底大家又會做了多少：

1.坐咩class都好，上機就摸下件救生衣喺唔喺適當位置，起碼要知道擺喺邊(呢樣真係唔係必然，我試過坐南美啲Domestic個位件救生衣唔見咗)；

2.睇睇位前面嗰張安全卡，至少要對Emergency exit喺邊度有個概念；

3.最好睇下Safety demonstration；

4.Take off同landing前後唔好瞓覺唔好除鞋，因為起飛之後三分鐘+降落嗰八分鐘，呢11分鐘係最關鍵嘅(佢反覆提過好多好多次)；

5.雖然我唔會，但係佢會話坐飛機一定唔著高踭鞋；

6.Touchwood有起咩事上嚟，Hand carry嘅嘢全部都唔要，因為再貴嘅手袋都唔會貴得過條命；

7.Emergency exit隔籬嗰位有時會闊落啲，特別係外國啲domestic。要肯定自己有能力幫手(例如夠力推開度門)先好揀嚟坐；

8.聽crew指示，唔好亂嚟，因為機組人員一定清楚過乘客。

 

 

 

轉載自: 晴報

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