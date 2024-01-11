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劇集《妳不是她》除了丁子朗和馮盈盈這一對的親熱戲夠晒熱情之外，9日晚一集都有「搶鏡」的劇情，郭柏妍客串飾演的洛妍，表面是純純兔的保險業初哥，更主動埋身向Anson（林景程飾）求教，後來搭上Anson瘋狂購物，不過最終慘被「捉黃腳雞」，得罪人被擄走。

其中，洛妍跟Anson在床上難捨難離一幕，僅穿上吊帶衫加上超短熱褲的洛妍主動從後攬實Anson，又不斷撒嬌，最後來一招長腿鎖兼獻吻，實在令Anson融化。鏡頭從旁邊拍攝，完美展現郭柏妍的白滑長腿，加上超靚索女投懷送抱，不少網友都表示對林景程大為羨慕。

礙於外表純情可愛的關係，以往郭柏妍的角色大多數是乖乖女或者清純學生，今次挑戰「綠茶婊」的角色，更用盡招數玩弄林景程，絕對是一個大突破。她表示：「我估唔到監製會搵我做呢個角色，佢同我以往角色非常唔同，我覺得係幾好嘅嘗試，所以一口答應咗。」郭柏妍往後將會跟馮盈盈在劇中大打出手，提到要鬧交破口大罵，她坦言有難度，皆因平時很少同人爭執，更笑言拍劇期間為投入角色辛苦了親生細佬：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住。」

獲公司熱捧的郭柏妍除了《妳不是她》外，隨後播出的劇集《飛常日誌》都有份參與主演部分，她昨日宣傳時透露拍攝時非常辛苦，由於機艙拍攝景沒有冷氣，令她一度不適暈倒，失去意識五分鐘才醒過來。她表示可能飲得少水，一連拍攝兩個多鐘頭，突然眼前一黑失去知覺暈倒。直至她醒來的時候，完全不知道發生甚麼事，都唔知發生緊咩事，當時已經被移到室內地方，「聽番佢哋講，話我拍緊嘅時候，突然反晒白眼，成個人向前跌，好彩當時徐榮出手救咗我，佢係即刻扶住我，我先至冇跌落地下，如果唔係我個頭落地，係有機會撞爆成塊面導致毀容，後果真不堪設想。」







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