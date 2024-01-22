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41歲陳思齊（前名：陳凱怡）在2000年參選港姐入行，參選期間被傳媒稱作「翻版朱玲玲」，入行後更被指跟文頌嫻「撞樣」，在劇集之中大多數演妹妹、丫鬟等人物，曾是無線「御用丫鬟」。淡出幕前多年的她，兩年前驚喜參演ViuTV劇集《冥冥之中》，最近更突然進駐內地社交平台抖音。

陳思齊在抖音拍片，問網民是否記得她。片中更曬出她當年選美的片段，以及在TVB曾演過的角色，如《迎妻接福》賀喜、《搜神傳》蔣倩、《我的野蠻奶奶》的關靈珊等。

陳思齊久未在幕前演出，有內地網友認出了她，不過就指她樣子好像不同了：「原來是你，怎麼變了樣呢？」亦有人指她現在依然與文頌嫻「撞樣」，「『翻版朱玲玲』出道，但更像文頌嫻」、「和文頌嫻不是同一個人？」、「我以為文頌嫻」不過她在片中的樣子，就被指更似佘詩曼：「我覺得像佘詩曼！」、「猛一看以為是阿佘呢」、「以前年輕的时候挺像文頌嫻，現在反倒像阿佘」。

參加《2000年香港小姐競選》入行的陳思齊，當年是大熱之選，可惜最終倒灶五甲不入。在參選表格上填寫志願是「成為成功藝人」的她，落選後如願加入TVB，有不少演出的機會。

由於天生童顏，在劇集之中大多數演妹妹、丫鬟等人物，如在《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《學警雄心》的姚玲玲（粗Ling）、《老婆大人》、《老婆大人II》裏的葛寶貝（Bobo）等角色，都令人印象深刻。

在2013年5月，陳思齊決定離開TVB，轉投HKTV香港電視網絡，接拍劇集《大眾情性》，但最終HKTV未能成功開台，陳思齊亦深感無奈，被迫放棄幕前工作。陳思齊近年退出娛樂圈，任職音樂治療及香薰按摩師。在2022年，陳思齊事隔7年再次接拍劇集ViuTV劇集《冥冥之中》。未知她會否有想復出拍劇的打算？







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