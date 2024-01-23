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周吉佩、羅啟豪、李佳、曹敏寶和顏志恒等一班《中年好聲音》的師兄師姐，於昨晚（21日）播出一集，分別跟「中二生」分組合唱，新一屆的參賽者爭入14強的局面。龍婷與王玥合唱《夢醒時分》，未找到和諧演繹只得82分暫時留在危險區，同時吳大強與鄭梓浩合唱《莫再悲》，同樣得82分暫留於危險區。

（大會提供）

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王玥唱《夢醒時分》，一改以往的衣著打扮，事前與龍婷有共適，以搖滾風格演繹歌曲，事後龍婷表示要以責備的態度鬧醒王玥不要愛壞男人，但評判覺得王玥太柔弱，這個表演未能取悅大眾評判的心，伍仲衡坦言：「王玥畀龍婷KO咗，平時王玥好溫柔，唱Rock係要有態度，但王玥你未做到。」至於張佳添亦有近似的睇法，還表示：「你要唱到好似要駁佢（龍婷）嘴，但你冇。」反而陳慧嫻就大讚好鍾意，覺得龍婷唱得好好，王玥要多謝拍檔，所以她畀18分。

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而暫時得分最高有91分的安雅希和支嚳儀，二人合唱《如願》，唱出和諧感覺，就連支嚳儀的表演亦被受讚賞。節目播映出街後，不少網民大讚安雅希絕對是該集的MVP，但就不少人不滿，覺得王玥表現差，陳慧嫻畀18分，反而安雅希唱得出色，陳慧嫻反而畀較低，只得17分。

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有網民在討論區批評，「王玥究竟係咪有後台？佢同上一屆嘅二家姐李思林一樣咁難聽，李思林有個國際天后細妹都捱唔到廿強，王玥憑乜嘢到而家都未 foul？」，之後留言的人都覺得王玥表現不理想，「王玥今晚無晒聲，可以不入危險區簡直超離譜」、「一定有後台，不可能走到現在」、「超難聽，只是運氣好」、「王玥唱到走音，又無氣，唱成咁，竟然又過到關，真係虐待觀眾，幾時Foul她呀」、「王玥唱歌無料，直情係比龍婷KO咗，可能配李佳會幫到佢少少咁多啦，不過王玥的水平去到中聲12強，簡直匪夷所思，或者可以畀其他將來要參加中聲的人，一點希望吧」、「陳慧嫻有病嗎？王玥畀18分，安雅希畀17分？侮辱觀眾喎」。

同場肥媽都「暗戰傷人」同樣精彩，她直斥沈宗賢與丁文俊合唱《假使世界原來 不像你預期》是揀錯歌，以揀錯對像結婚是錯誤，兜個大彎暗串曾兩度結婚的張佳添，她說：「你揀歌都要睇下啱唔啱自己把聲，唔啱都冇用，好似嗰啲成日離婚（嘅人），係咪呀？你要揀啱歌唔好學人哋。」她一邊說手指指向在旁的張佳添，使他非常尷尬。而肥媽大讚支嚳儀助安雅希唱歌，帶出水準，連出名手緊畀低分的伍仲衡也被感動：「最緊要感動到呢件咁嘅嘢（伍仲衡），呢件嘢係冇血性嘅，但而家佢好有人情味。」







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