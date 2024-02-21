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TVB選秀節目《亞洲超星團》早前一集播出超星練習生第三次舞台公演，而在節目播出前，有練習生在微博發文，控訴節目不公平，更指節目工作人員疑似偷走了他特意為粉絲準備的臘肉。

24歲的蔡鑫（C.I）在情人節前夕發文，控訴節目組：「有病吧，淘汰就淘汰，甚麼叫危險名單，說好的星期六更新星期二更新，幾次沒更新了，幹嘛？危險名單，缺錢了？黑白無常都沒你會催，你要說是總決賽所以名單搞緊湊點，那你倒是光明正大的放啊，自己也怕，偷偷摸摸的放一個公告，比賽就是比賽，輸就是輸，贏就是贏，還危險名單，做啥了危險了就。」

他指節目不公平，更把他送給粉絲的臘肉拿走：「這個節目從頭到尾就沒有一個公平二字，還要亂搞，粉絲的感情是你的韭菜，那麼好割？吃相這麼難看？你要吃，行，兩輪我21名，你給我安排了甚麼線下活動了？我送給粉絲的臘肉還要順走，給你大拇哥。」而從他在與友人微信的對話中可見，他指：「我2輪排名一直不低吧，沒活動沒啥，我都沒所謂。割粉絲韭菜，我真的忍不了！」

蔡鑫指臘肉是他在長沙帶來的特產，「我一個人從長沙帶一大箱辣醬去首映，然後只有一份臘肉給最早到的粉絲，因為實在沒那麼方便，還有行李，而且我們公司首映禮因為簽證原因也只有我一個人到場。所以我覺得很抱歉帶了點特產，最後知道臘肉被他們順了。」

節目組人員及後聯絡蔡鑫，指臘肉已派出去。不過蔡鑫不信，又在微博出po向粉絲求證：「好，（節目組）又來聯絡我刪除微博了，說東西都發出去了，但是我也聽人說那個沒有發出去，請問首映禮當天有粉絲領取到了臘肉嗎！ 急！」在留言區可見，不少網友指自己只拿到辣椒醬，並沒有拿到臘肉。

未幾，蔡鑫又在微博向大家道歉，指已與節目組溝通：「經過雙方真誠的充分溝通，他們說：『當天是準備把臘肉安排在一場遊戲環節里送給粉絲，但是因為時間原因以及現場流程原因，未能進行發放臘肉，事後由於賽制以及錄製緊湊原因，工作人員未能即時告知本人，而造成了誤會，並無相關人員順臘肉。』」他又指「順走」是順便帶走的意思：「沒有惡意引導！ 對佔用公共資源（雖然沒到那個地步）感到抱歉，大家早點洗洗睡，迎接財神，龍年發大財！」







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