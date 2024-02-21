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呂爵安（Edan）出名是「妹控」，他跟胞妹小如豬的感情很好，從小到大二人都有如糖黐豆，攬攬抱抱是家常便飯，不過隨著小如豬開始長大，步入青春期就開始嫌棄哥哥呂爵安的親密舉動、近日，就連呂爵安連派錫錫公仔符號都「藐」。

呂爵安妹妹小如豬去年尾19歲生日，小如豬已經長得亭亭玉立、滲出一陣陣少女味，而且越大越似哥哥呂爵安。當天生日，呂爵安和家人就跟小如豬慶祝，合照的時候，呂爵安為小如豬靠近送吻、不過長大了的小如豬，就似乎不是太接受，影相期間超級扭擰拒吻。當時呂爵安把照片在IG分享，而且hashtag「呂家有女初長成」，而且表明每年小如豬都會避開他的「Birthday Kiss」。

已經變做成年人的小如豬、在呂爵安眼中仍然只是小妹妹。近日，小如豬在呂爵安主演的電影《盜月者》宣傳板前合照，小如豬貼在IG寫道，「去睇spy family路過順便打卡，其實仲未睇，聽爸爸講話幾好睇？」呂爵安又忍不住衝出來讚小如豬可愛，而其他網民都留言大讚的。

呂爵安留言：「QQ chu 」，小如豬都繼續抗拒，回覆哥哥一個苦臉公仔符號。不過未有打擊呂爵安自信，他轉發小如豬的帖文於自己的IG限時動態，繼續寫：「妹豬Q die。」似乎妹妹小如豬抗拒、呂爵安反而更興奮「狙擊」。小如豬好有少女味，比之前略瘦沒有「包包面」，好多網民讚可愛，岑珈其就留言話兩兄妹似樣，呂爵安回覆讚妹妹：「佢靚啲。」

一向以來，呂爵安跟家人的關係很好，情人節當日，他就帶父親「拍拖」一起去戲院睇《盜月者》，他還自爆亂買之下、買了VIP場次，全院得8個座位。兩父子已很久沒一起出街，所以都十分珍惜，兩父子還頭貼頭影合照。







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