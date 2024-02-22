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前亞姐冠軍翁虹55歲依然省鏡，她除了不時分享美魔女駐顏養生心得外，又經常與愛女劉蒔（小水晶）母女檔拍片。現年16歲的小水晶盡得媽咪真傳，眼大大好靚女，去年在網民票選更力壓邱淑貞女兒沈月，成為公認的最美星二代。

近日翁虹與女兒小水晶拍攝抖音片，為粉絲及網民送上新年祝福。翁虹一邊講祝福句，身後的小水晶表演吹長笛，大曬音樂才華。頭髮長長、眼睛大大的小水晶長相精緻，雖然跟媽咪不算餅印，但兩母女都是大美人，小水晶更被網民讚五官似鍾欣潼（阿嬌），亦有人笑指：「女兒好漂亮，這麼好的基因應該多生幾個。」

小水晶不時在社交網曬自拍及跳舞片，日前更難得騷廚藝，拍低自己親自下廚煮團年飯，煮足五個餸。小水晶的美貌獲得認證，去年她在微博舉辦的「星二代裡顏值最 Top 你認為是誰？」投票活動，票數遙遙領先獲第一名，內地女星董潔的兒子「頂頂」獲亞軍，事前呼聲最高的邱淑貞愛女沈月，竟然僅僅獲得第三。

呢個係小水晶。

沈月（右）都係靚女。

不少網民認為以小水晶的靚樣和條件，根本不需要「星二代」光環加持，已足夠出道有餘。不過，翁虹笑言目前希望女兒先以學業為重，並感謝網民對小水晶的厚愛。







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