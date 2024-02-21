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近年幾乎喺英國長居嘅黃偉文（Wyman），係時裝騷嘅常客，除咗英國本地之外，仲會不時歐洲四圍飛到各個時裝展朝聖。20日，Wyman於社交平台Post出自己出席BURBERRY 2024秋冬時裝展嘅新相，透露發生咗小意外，令呢張相片幾乎變成遺照。

成日睇時裝展。

Wyman寫道：「昨晚發生了點小意外，這張幾乎變了遺照。（但都唔想為大家帶來麻煩，所以堅持下去，並且睇了場好好睇的 show )現在回家休息和觀察，如果未來一兩天沒有暈眩和作嘔或者其他異樣⋯⋯會做更多善事和買彩票。」

熱愛Fashion又貪靚嘅Wyman，發生意外後強裝鎮定，繼續好似冇事發生咁睇騷：「之後仲識爬返起身等開場一邊頭痛一邊覆whatsapp同香港嗰邊傾歌詞點寫，睇show時仲識同旁邊嘅人有講有笑，而家仲識發ig，希望係好兆頭，更希望唔會嚇親喺現場見到嘅朋友，所以大家唔使擔心住，如果唔係就真係死在天橋底，啋啋啋！」

雖然由頭到尾Wyman都冇講到實質發生咩事，不過似乎事態嚴重、性命悠關，唔少網民同藝人都留言慰問，叫Wyman保重；亦有人勸佢去醫院做檢查，唔好因為當刻冇事就疏忽咗。其實一日前Wyman都已經有出關於呢個時裝展嘅post，當時內容都好正常，似乎未生意外，佢post前十年前後對比相，留言：「給10年後的我。前後10年，再次在倫敦參加 Burberry 的活動和時裝表演，不過，以前坐飛機來，今日搭地鐵去！設計師換了三位，各擅勝場。賓客仍然同一個，忠誠如一。」







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