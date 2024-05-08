孔慶翔Po第三任妻子甜蜜合照！二人結婚一周年超有夫妻相！曾沉迷賭博洗心革面任職洛杉磯警察分局

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孔慶翔（William Hung）2004年參加美國選秀節目《一夜成名》，以一首《She Bangs》在美國一夜爆紅，更紅返香港拍電影做男主角。事隔多年，當年的肥仔依然肥嘟嘟，兼且結過三次婚，情史威過不少男士。他又激罕分享與第三任妻子的甜蜜合照，原來孔氏夫婦超級有夫妻相！

孔慶翔當年以走音清唱加騎呢舞姿，加上人生金句「I already gave my best, and I have no regrets at all（我已盡全力，我一點也不後悔）」，一夜爆紅，在全球創造一股「She Bangs熱潮」。後來他發行3張唱片，銷量有20萬張；其後曾一度回港發展，不過拍完《我亞媽發仔瘟》就淡出幕前。

退出娛圈後的孔慶翔，人生大起大跌，他曾經出任洛杉磯警察分局的刑事罪案分析員，以及洛杉磯縣衛生局行政助理。今年初他接受美國傳媒訪問，自爆三年前一度放棄正職，轉做職業賭徒，更因沉迷賭博，跟第二任妻子離婚。不過，洗心革面的他重回工作崗位，於洛杉磯警察分局擔任高級分析員；感情方面，他去年第三度結婚，迎娶華裔女子Hannah。

早前孔慶翔難得放閃，分享與老婆Hannah在雲南的甜蜜片段。他以英文留言：「Wow！ 不敢相信今天是我和Hannah的結婚一周年紀念！在一起的第一年太棒了，我很感恩找到她。我們經歷高低起跌，現在我已準備好一同成長。」孔太Hannah面圓圓眼細細，比孔慶翔生得更有福氣，兩公婆超級有夫妻相！Hannah一身白色旗袍，孔慶翔則著西裝，疑似補辦喜酒。二人在親友起哄下大玩「新娘新郎遊戲」，又去瀘沽湖雲南境內的洛水情人灘觀光，合力擺心心甫士又深情對望，認真羨煞旁人。







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