提早與特朗普電視辯論，拜登決定「賭一把」

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從1960年開始，每逢美國總統大選年，代表兩大政黨或以獨立身份參選的政客，都會參加電視直播的多場辯論，一般是在9月和10月，屆時民主黨和共和黨已分別召開全國代表大會，並正式確認各自的總統候選人。今年的情況與以往不同，雖然兩黨的全國代表大會尚未召開，但現任總統拜登和前總統特朗普已穩獲各自政黨的提名，因此兩人將在6月27日進行第一場總統大選電視辯論。

過去幾個月，特朗普一直向拜登發出挑戰，願意在「任何時間、任何地點」與拜登進行電視辯論，而拜登卻一直不接受挑戰，讓人感覺他頗有怯意，似乎是缺少自信。如今他為何改變主意，決定提早與特朗普正面交鋒？過去8個月的民意調查結果顯示，拜登一直落後於特朗普，這場辯論能令拜登扭轉不利局面嗎？

明知「口才不濟」，拜登「志在一博」

拜登現年81歲，特朗普77歲，但從他們在公眾場合的表現來看，兩人之間的差距不止4歲。拜登有時顯得年老乏力，反應遲鈍，而特朗普卻中氣十足，思維敏捷。一些曾與拜登有面對面交流的民主黨人說，拜登其實反應不慢，但在語言表達上被外界認為不如特朗普，原因之一是拜登做過幾十年參議員，講話時習慣於分析因果，然後給出結論；而特朗普在答問時往往用詞簡單，直截了當，像是某種條件反射，因此讓人覺得他反應迅速，而且早有準備。相比之下，拜登就顯得「口才不濟」。

特朗普在拉票活動上中氣十足，思維敏捷。(AP)

來自拜登陣營的這類說法難以改變公眾印象，而拜登一直不敢直接回應特朗普的挑戰，更令他處於被動地位。這次同意與特朗普辯論，拜登似乎是在投身於一場「賭博」。電視辯論是避不開的，因此愈早「卸掉這個包袱」愈好，即使這次出現失誤，日後還有改進機會（下一場辯論將在9月10日舉行）。從民主黨人對外傳遞的信息來看，我覺得拜登對這場辯論至少有兩個目標：一是展示3年多的政績，讓選民相信自己有能力再幹4年，而且「明天會更好」；二是透過辯論之後的民意反饋，找到特朗普的主要弱點，以便日後展開重點攻擊。

考慮到特朗普掌控辯論現場的能力及其慣用手段，拜登團隊向主辦辯論的CNN開出了具體條件，一是要求在亞特蘭大CNN總部的演播廳內，只有輪流提問的兩位CNN主持人和工作人員。以往的電視辯論都有現場觀眾，有時還允許觀眾提問，這次不安排現場觀眾，可以避免場內的特朗普支持者做出某些舉動，影響現場氣氛。二是要求CNN的製作人員控制兩位候選人的話筒，只有在規定的發言時間內開放其話筒，也就是一方發言時，對方將被靜音，以防止發言被對方打斷。打斷對手發言是特朗普的強項，有了這樣的限制，可以避免拜登吃虧。而拜登團隊最希望的是，電視觀眾只見特朗普張嘴，但聽不到他說甚麼。

標籤對手「獨裁」，恐嚇戰術失效

拜登準備利用電視辯論來宣傳自己的政績，這是其競選策略的微調，與前幾個月的「恐嚇戰術」完全無效有關。今年以來，拜登屢次在公開場合強調，他與特朗普的競爭代表著民主與獨裁之爭，因為他是民主自由的代表，是維護美國憲法的衛士；特朗普不承認大選結果，不尊重憲法和現行體制，試圖用獨裁手法強推某些政策，避開國會的監管和制約，如果特朗普再次掌權，將會導致美國走向集權體制，破壞美國的民主根基，並動搖人們的民主信念。拜登還批評特朗普與阿根廷總統和匈牙利總理等外國強權人物交往，試圖建立保守派國際聯盟，其結果是損害美國的國際地位和公信力。

英國《經濟學人》雜誌最近以「美國是否能防禦獨裁者？」為主題（圖片由作者提供）

拜登似乎是在高喊「狼來了」，但很多美國人對此不感興趣，一部分人對三權分立的民主體制仍堅信不疑，另一些人則對現行制度感到無奈，所以他們都不理會拜登的連番警告。民調顯示，大多數選民並不擔心特朗普上台會改變美國的體制。一些民主黨競選顧問於是建議，拜登應該改變競選策略，盡量多講他的政績，強調他致力於為不同階層帶來實惠，從而讓選民對他繼續執政抱有更多希望。

西點軍校演講，未能引發關注

對於民主黨競選專家的建議，拜登團隊目前有選擇地接受，在一些場合，「捍衛美國憲法」仍是拜登在公開場合強調的主題。

上周六（25日），拜登在西點軍校的畢業典禮上發表講話，提到美軍在世界各地面臨的挑戰，以及西點畢業生的責任。講這類內容是完全應該的，因為聽眾是軍校師生及畢業生的親友，他們都是美國陸軍大家庭的成員。由於軍隊的主要任務是抵禦外敵，因此拜登在演講中要求西點師生捍衛美國民主是特有所指的。他強調，美國的民主不是自然而然得到保證的，每一代人都有責任捍衛民主、保護民主、選擇民主。

拜登在西點軍校畢業典禮上的講話缺乏新聞性，並不止一次口誤。(AP)

逾半個世紀以來，作為美國的三軍總司令，歷任總統都在西點軍校的畢業典禮上發表過演講，例外的只有尼克松(Richard Nixon)和卡特(Jimmy Carter)兩位。總統在演講中往往會披露一些政策性內容，從而引起各界高度關注。相比之下，拜登的演講缺乏新聞性（他只重申不會派美國軍人去烏克蘭參戰），而且在演說中不止一次出現口誤，例如把「北約化」說成「芬蘭化」，然後又糾正；在讀提示器上的講稿時他看錯行，不得不停下來，找到之後重新讀。這篇質量打了折扣的演講，沒能引起較大的關注。

要論總統在西點軍校畢業典禮上的演講，列根(Ronald Reagan)1981年5月27日的那次應該算是最棒的，從文字內容到演說技巧，至今都無出其右。為了對抗當時的蘇聯，列根準備大幅增加軍費，於是他在講演中批評前任政府的赤字政策導致高通脹、低生產力，並製造了失業大軍，「而你們幹活需要的工具卻得不到優先處理」。這是對軍人們說，前政府虧待了你們。他接下來給聽眾打氣，「我很高興地告訴你們，美國人民已經從這個短暫的反常現象中猛醒了。在我們國家的大地上，有一股復興的浪潮，人們渴望再次為美國而驕傲，渴望為美國今天的一切和未來可能的一切而感到驕傲」。話音剛落，台下立即爆發出一陣熱烈的掌聲，因為列根說出來他們的心底話。講到軍人的榮譽，列根引用了英國大文豪莊臣(Samuel Johnson)200多年前說過的一句話，「軍官雖然只有很少的錢，但卻比任何人都更加受人尊重」。這簡單的一句話，能讓台上台下穿軍服每個人都感到自豪。

列根的演說技巧，堪當今的美國總統學習。(AP)

如此有思想、夠高度的煽情文字，加上老演員列根無可挑剔的朗讀，應該算是總統演說的天花板了。我對這段故事記憶猶新，因為40多年前，我用半導體收音機收聽了「美國之音」的現場直播，同時還用卡式錄音機錄下了這段節目，之後反覆聆聽，逐段背誦，至今仍記得上面這幾段的原文。

歷史是一面鏡子，對照歷史可以知道，當今美國總統的能力真不如他們的前任，「御用撰稿人」的水平也趕不上前輩。幾個月前，在國會宣讀總統國情咨文時，拜登的「奇招」竟然是扯著嗓子喊，目的是證明自己精力充沛。雖然有些可笑，但似乎效果不錯。下月單挑特朗普，他會在辯論時祭出甚麼妙招？唯一可以肯定的是，他不會故伎重施，因為特朗普比他嗓門大。







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