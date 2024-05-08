東張西望何伯妻鏡頭前後兩個樣！講到錢激動搭嘴：唔好講承繼！係處理！網民一面倒撐仔女：全城皆醒他獨醉

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《東張西望》一連兩晚報道何伯因娶結識僅一個月的內地太太，而跟五名子女反目的個案。何伯直斥子女不孝，更指細女「忤逆」將他戶口450萬的定期存款「單簽」方式提走，於是報《東張》求公道。不過報道出街後，網友似乎一面倒力撐子女的做法，更封何伯為「提款基2.0」。

第一集：東張西望 | 76歲老父戀細30歲內地女！相識一個月討百萬做生意！戀情遭5子女反對何伯斥與細女聯名戶口450萬不翼而飛

《東張西望》早前播出這次個案的下半集，全城繼續「剝花生」，主持人魏柏豪陪同何伯和新婚妻主動找仔女，可惜原本同住的二仔家中已經換鎖，到細女醫院求見不成，似乎跟家人的談判未能成功。新何太提到被何伯仔女用粗言穢語辱罵，大受委屈，心痛何伯成為「夾心人」，一度在鏡頭前閉上眼痛哭，隨後，新何太透露何伯曾經疑似服藥輕生，在廁所吐血，她再次情緒激動狀作想喊，她說：「你唔好死，你死咗你啲仔女搵我算帳，如果你真係死咗，我成咗罪人。」

子女加上450萬與太太之間，何伯選擇了後者，戶口只剩4千多元，新何太承認現時社會情騙案的確好多又好慘，「但我唔會囉，哼！我會承擔照顧佢嘅責任，我有一啖飯食，佢就有，我唔會畀佢餓親。生意失敗嘅話，我都會打工養佢，佢唔使憂。」「沉船」的何伯感激新何太照顧他無微不至，「嚟咗咁耐就服侍我咁耐，照顧我咁耐，呢個老婆真係...證明我冇娶錯呢個老婆啦！」這段對白相當鏗鏘有力，而且浪漫感人，不過網友們反而最欣賞《東張西望》特別剪出來的一句，當時魏柏豪正在訪問何伯，但鏡頭後的新何太搭嘴教何伯講說話，何伯指開聯名戶口是方便將來仔女繼承，新何太即時激動插嘴：「係處理得到，你唔好講承繼，唔係佢承繼呀嘛，你用詞用好啲，好唔好？」態度似足教訓的語氣，嚇到何伯只回應：「得喇得喇！」明顯是由新何太主導訪問的內容。

節目自從前晚出街之後，網民都議論紛紛，甚至出現一面倒撐仔女的局面，「好心你啦呀伯，人哋唔係為你啲錢為咩呀! 貪你後生呀？貪你夠老呀? 定貪你靚仔呀？」、「全港市民支持五個子女」、「個老婆咁年輕，叫佢出去打工養你！」、「全城皆醒他獨醉，希望東張繼續跟進事件」、「一開始講繼承嗰度，個女人幾緊張，本能反應」、「救命，全香港都知道你俾人呃 。 唯獨阿伯唔知」、「希望東張繼續緊貼呢單咁轟烈嘅愛情故事」、「何太係為冇錢而哭」、「多謝佢哋上東張，有警世作用。阿伯繼續你嘅溫柔鄉，但影響到啲仔女。」等等。







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