孔慶翔Po第三任妻子甜蜜合照！二人結婚一周年超有夫妻相！曾沉迷賭博洗心革面任職洛杉磯警察分局

孔慶翔(William Hung)2004年參加美國選秀節目《一夜成名》,以一首《She Bangs》在美國一夜爆紅,更紅返香港拍電影做男主角。事隔多年,當年的肥仔依然肥嘟嘟,兼且結過三次婚,情史威過不少男士。他又激罕分享與第三任妻子的甜蜜合照,原來孔氏夫婦超級有夫妻相!

孔慶翔當年以走音清唱加騎呢舞姿,加上人生金句「I already gave my best, and I have no regrets at all(我已盡全力,我一點也不後悔)」,一夜爆紅,在全球創造一股「She Bangs熱潮」。後來他發行3張唱片,銷量有20萬張;其後曾一度回港發展,不過拍完《我亞媽發仔瘟》就淡出幕前。

退出娛圈後的孔慶翔,人生大起大跌,他曾經出任洛杉磯警察分局的刑事罪案分析員,以及洛杉磯縣衛生局行政助理。今年初他接受美國傳媒訪問,自爆三年前一度放棄正職,轉做職業賭徒,更因沉迷賭博,跟第二任妻子離婚。不過,洗心革面的他重回工作崗位,於洛杉磯警察分局擔任高級分析員;感情方面,他去年第三度結婚,迎娶華裔女子Hannah。

早前孔慶翔難得放閃,分享與老婆Hannah在雲南的甜蜜片段。他以英文留言:「Wow! 不敢相信今天是我和Hannah的結婚一周年紀念!在一起的第一年太棒了,我很感恩找到她。我們經歷高低起跌,現在我已準備好一同成長。」孔太Hannah面圓圓眼細細,比孔慶翔生得更有福氣,兩公婆超級有夫妻相!Hannah一身白色旗袍,孔慶翔則著西裝,疑似補辦喜酒。二人在親友起哄下大玩「新娘新郎遊戲」,又去瀘沽湖雲南境內的洛水情人灘觀光,合力擺心心甫士又深情對望,認真羨煞旁人。