家族榮耀之繼承者 | 林峯佘詩曼對戲爆粗畫面原片直出！粉絲樂見偶像放低偶包：Fun過以前好多

林峯近日同舊拍檔佘詩曼（阿佘）再合作新劇《家族榮耀之繼承者》，劇中二人亦再次有感情線，呢對吸睛CP戲裏戲外都成為焦點。日前內地串流平台流出二人鏡頭後對戲畫面，真實到零距離感，反而令唔少Fans大讚！

片中林峯同阿佘好認真咁對戲，工作人員都有入鏡，好明顯未正式roll機。林峯讀出對白：「你有冇諗過畀多次機會我？」阿佘回應：「過咗去嘅嘢就冇得返轉頭，我要講嘅係咁多，你自己諗下。」阿佘講完對白就離開，林峯就突然爆肚：「黐X線！」

現場嘅人聽到都笑出聲，而林峯自己講完都大笑，導演都講笑表示：「呢個反應，非常自然。」未知係咪因為內地聽唔明廣東話，唔知道係粗口，所以都係原片直出，仲配上一句完全唔同意思嘅字幕。不過粉絲們睇到嘅反應都好正面，樂見偶像放低偶包：「第一次聽林峯爆粗，笑死。」、「佢fun過以前好多。」、「真係好難得聽佢咁曳曳！」

其實粗口畫面「意外流出」都唔係第一次，之前林峯老友吳卓羲（Ron）於內地真人騷《大灣仔的夜2》節目中都曾經爆粗被原句直出。吳卓羲與謝天華、張智霖以廣東話閒談時，Ron大讚《信樂團》的主音蘇見信（阿信）歌藝高超，表示：「好x勁呀佢！」不過當時字幕組就誤以為佢講「佢好冷靜」，唔小心「被爆」真性情。

Ron曾回應此事︰「其實係心內一個讚美，衝口而出講咗一句（粗口），剪接師又無留意，又好似幾順口！（你知道節目會照樣播出？）佢哋理得你，我相信節目組唔知係（粗口），應該唔會刻意播出街，都係得啖笑啦。」