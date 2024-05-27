寧損失威信，堅持不擾民

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垃圾徵費問題困擾香港已有一段時間，政府最終決定暫緩實施，並會研究優化徵費方案，及加強源頭減廢的工作，將在明年中再作交代，但筆者估計未來實施的機會已變得極微。政府今次暫緩徵費，避免社會出現怨氣，估計會受到普羅大眾歡迎，但政府需要付出代價，就是要冒上損失管治威信的風險。



事實上，政府一直處於兩難的境況：放棄徵費會受市民歡迎，但將會引起環保分子及支持者的不滿，包括主導立法工作的前環境局局長黃錦星，甚至惹來國際別有用心者的批評，社交媒體亦出現不少譏諷政府的言論。政府實際是將一條用超過兩年時間審議的法例無限期擱置，做法比較少見，亦難免會有損管治威信，有記者更直接問環境及生態局局長謝展寰是否需要問責道歉。

政府無限期擱置一條用逾兩年時間審議的法例，做法比較罕見。（環境及生態局圖片）



垃圾徵費是國際趨勢，香港已經討論了20年，法例亦通過多時，政府其實也有條件去硬闖關，例如投入更多資源去支持徵費制度，等市民慢慢適應，或許行得通，但政府似乎更重視市民感受，決定不硬闖。筆相相信，自從經過《逃犯條例》硬闖失敗的教訓，不激起民怨、重視市民感受，已經成為政府施政的一大規條。



筆相估計垃圾徵費已等如無限期擱置。垃圾徵費的法例是在2018年提交立法會，經過一波三折，最終在2021年8月獲通過，當時不少議員已擔心執行上會出現很多問題，但當時的環境局局長黃錦星「拍心口」保證，會利用18個月的準備期（實際因疫情而延長），做好一切宣傳、教育及其他準備工作，務求垃圾徵費能順利進行。翻查紀錄，環境保護署自去年起的確做了大量工作，包括舉辦數以百計的簡介會、製作八份業界作業指引、為前線人員提供300項培訓項目、推出三階段的大型宣傳活動，以及到三無大廈及鄉郊推廣等等，只不過有關工作未能改變市民的習慣。所以，除非政府一年後決定硬闖，否則即使再用一年時間，相信亦難以解決目前的困境。

位於石鼓洲外海人工島的綜合廢物管理設施第一期I．PARK1，將於2025年投入服務。（政府新聞處圖片）



不過，政府敢於暫緩實施徵費，其實手上亦有應對的籌碼。政府決定一年後再作交代，其時位於石鼓洲、香港第一個先進焚化爐I．PARK1，便會投入服務，新的焚化技術近乎無煙、無聲、無臭，而且釋出的熱能可轉化為電力，每日可處理3000噸廢物，已接近每日要處理廢物的三成，目前政府正研究興建第二甚至第三個同類焚化爐。先進的焚化爐或許將成為解決香港垃圾問題的重要關鍵。







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