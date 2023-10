加入最愛專欄 收藏文章

一直以來都有讀者要求我多寫一點關於管理的文章,多一點分享我對管理的心得。但其實管理之道,並不是三言兩語能夠講得清楚,更加不是以為讀完MBA就會懂如何做管理。很多人包括老闆,都以為管理的作用,是管好理好所有事,確保樣樣事事都不會出錯,everything under control!但實情是管理的最大作用,就是因為anything can go wrong will go wrong!突發事故極端情況,意外出現的時候,有勇有謀,能夠果斷地做決定,控制場面局面,把傷亡損失影響後果後遺減至最低!所以每當有問題出現,對管理高手而言,就是大展身手大顯身價的時候。對尸位素餐者來說,就是醜態百出無能盡顯的時候。

政府高官應變能力辦事能力,大家有目共睹,有希望才會有失望,本來冇希望,不必發牢騷!講起上來還是要多謝個天,接二連三10號風球極端情況再來一個9號風球,勁過照妖鏡,整個管治班子有幾廢有幾柴一一無所遁形!

突然改掛啲9號風球,機場巴士快線即時暫停提供服務。基於安全理由作出的決定實屬無可厚非。但期間飛機依然可以降落,導致大批遊客被迫滯留機場,『親屬到了泰國,送機者都未能返到北角』。群情洶湧齊齊古厝的時候,機管局的高層,相關部門的高官去晒邊?如果不是看了新聞,立法會選委界議員江玉歡提出質疑,「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊?」我還不知道原來政府成立了颱風應變小組!究竟大家知不知有這個應變小組的存在?還是只有我一個人孤陋寡聞?

最需要領導的時候領導們全部失蹤,事後機管局事執行總監見記者,原來機管局有做嘢!即時聯絡全香港的的士商,只不過實際上全港的士供應量少冇辦法,局方日後會與運輸署商討改善如何在惡劣天氣情況下,能夠在的士供應方面上「做多一點功夫」云云。吓?唔係啩?咁都講得出?身為機管局嘅極高層連common sense都冇?

8號風球所有汽車繼續在街道行駛的話,萬一出現意外,是得不到任何保險保障的!機管局主動call的士接載,司機及乘客萬一途中出了意外,責任誰屬?再者,交通工具停駛是基於安全理由,應該呼籲市民及旅客冷靜,留在機場大樓確保人身安全,直至風球除下交通回復正常。只要期間Keep住update風暴交通情況,安排毛氈食水乾糧,讓滯留機場的人休息等候。同時宣布等8號風球一落,會安排旅遊車接載出市區,的士會源源不絕,亦會加密列車班次,疏導所有滯留者。雖然肯定都會有人鼓譟不滿,但應該做的能夠做的已經做了,落落大方見招拆招就是了!

想起馬雲曾經用『人渣、人員、人手、人才、人物』應用團隊,我生得逢時見過人物人才,如今香港,還剩甚麼?











