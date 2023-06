加入最愛專欄 收藏文章

每次希望請同事幫忙的時候,都覺得難以開口?好不容易找對了時機,說了一句「Can you help me?」,然後覺得這個表達方式好像不夠禮貌不夠得體?本周,筆者會同大家分享8句請求別人協助的表達方式,以後有求於人的時候就不用再徬徨了!

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

1.Could you please do me a small favor? 請問可以幫我一個小忙嗎?

例句:

Could you please do me a small favor and help me contact Miss. Chiu?

請問你能幫我聯繫趙小姐嗎?

2.Could you please help me out? 請問你可以幫幫我嗎?

例句:

Excuse me. Could you please help me out? I’m running out of time to deliver this parcel but it’s very urgent.

不好意思,我沒時間送這件快遞了,但這真的很緊急,請問你可以幫幫我嗎?

3.Could I bug you for a second? 請問我可以打擾你一會兒嗎?

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

例句:

Could I bug you for a second? I would like to ask some questions about this proposal.

請問我可以打擾你一會兒嗎?我有一些關於這個計劃書的問題想請教一下你。

4.Could you possibly…? 請問你可否…?

例句一:

Could you possibly close that window?

請問你可否把窗戶關上?

例句二:

Could you possibly share this document with us so that we can proofread it together?

請問你能否與我們分享這份文件,以便我們一起校對?

5.Could you give me a few pointers? 請問你可以指點一下我嗎?

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

例句:

I’m really stuck. Could you give a few pointers on how to write an academic essay?

我確實給難住了,您能否指導我如何撰寫學術論文?

6.Would you mind if I pick your brain? 方便請教您的想法嗎?

例句:

Seeing as you have been so helpful with this particular detail, would you mind if I pick your brain on the other original question I had?

鑑於您對這細節如此了解,方便請教您對於我提出的另一個原始問題的想法嗎嗎?

7.I could really use a hand 我需要你的幫助

例句:

I’m finding the proposals too difficult to handle. I could really use a hand if you’re have time later.

我發現處理這些計劃書很困難,如果你等一下有時間的話,我需要你的幫助。

8.Could I trouble you to…? 可以麻煩你…?

例句:

Could I trouble you to double-check the information?

能麻煩您再核對一下信息嗎?







