職場英文 | 首次與商業夥伴會面！只識講Nice to meet you？教你12句表達「很高興認識你」

當首次與商業夥伴會面時,傳達專業和尊重至關重要,除了一句 "Nice to meet you"外,我們還可以如何表達「很高興認識你」?儘管「Nice to meet you」是一個常見的說法,以下是12個替代語句,可讓您留下積極的印象:

1. “It was a pleasure meeting you” 「很高興見到您」

This phrase adds formality and warmth.(這句話既正式又溫暖。)

例句:

"It was a pleasure meeting you at the conference yesterday. I enjoyed our discussion on industry trends."

「很高興在昨天的會議上見到您。我喜歡我們對行業趨勢的討論。」

2. “Pleased to meet you” 「很高興認識您」

A polite way to express your pleasure.(表達您的愉悅之情。)

例句:

“Pleased to meet you. I look forward to our collaboration."

「很高興認識您。期待我們的合作。」

3. “It’s a pleasure to meet you” 「能夠認識您是我的榮幸」

Similar to the previous one, emphasizing the pleasure of the encounter.(與前一句類似,強調了這次相遇的愉悅。)

例句:

"It’s a pleasure to meet you. Let’s discuss our project further."

「能夠認識您是我的榮幸。讓我們進一步討論項目。」

4. “Glad to have met you”「很高興遇見您 」

Conveys appreciation.(表達感激之情。)

例句:

"Glad to have met you. Your insights were valuable."

「很高興遇見您。您的見解很有價值。」

5. “It was great connecting with you” 「很高興與您聯繫」

Suitable for virtual meetings.(適用於虛擬會議。)

例句:

"It was great connecting with you online. Let’s schedule a follow-up call."

「很高興在線上與您聯繫。讓我們安排一次跟進通話。」

6. “Happy to meet you” 「很高興認識您」

A friendly and positive alternative.(友好且積極的替代語句。)

例句:

"Happy to meet you. Let’s explore potential synergies."

「很高興認識您。讓我們探討潛在的協同效應。」

7. “Enjoyed meeting you”「很享受與您見面」

Expresses genuine enjoyment.(真誠地表達愉悅之情。)

例句:

"I enjoyed meeting you. Let’s explore collaboration opportunities."

「我很享受與您見面。讓我們探討合作機會。」

8. “Good to have met you” 「很高興認識您」

Simple and friendly.(簡單而友好的說法。)

例句:

"Good to have met you. Looking forward to future interactions."

「很高興認識您。期待未來的互動。」

9. “Pleased to make your acquaintance” 「很高興與您交流」

More formal.(更正式的說法。)

例句:

"Pleased to make your acquaintance. Let’s discuss our mutual interests."

「很高興與您交流。讓我們討論共同的興趣。」

10. “Glad we had the chance to meet” 「很高興有機會與您見面」

Appreciative and forward-looking.(感激且前瞻性的說法。)

例句:

"Glad we had the chance to meet. Let’s stay in touch."

「很高興有機會與您見面。讓我們保持聯繫。」

11. “Delighted to make your acquaintance”「很高興與您結識」

Adds sophistication.(這說法增添了一份精緻感。)

例句:

"Delighted to make your acquaintance. I’m impressed by your expertise."

「很高興與您結識。您的專業知識令我印象深刻。」

12. “It’s nice to e-meet you!” 「很高興首次以電郵方式和你聯絡」

Used in an email to indicate that you are happy with your first meeting online.(在電子郵件中使用,表示您對網絡上的初次見面感到高興。)

最後,記得根據情境和您與對方的關係選擇適合的表達方式,以助您在商業互動中留下良好的印象。







