在香港,轉工的旺季是在農曆新年後開始,持續約數個月。因為很多企業都會選擇在農曆新年前後發放雙糧或花紅,不少打工仔會在領取奬金後,再比較公司的加薪幅度及市場情況考慮自己的前路。除了薪酬因素,有些人也會因為公司或家庭的原因,按個人需要而計劃轉職活動,沒有特定時間點。

正所謂「魚唔過塘唔肥」,想升職到管理層level的你,是否在密謀走加人工的捷徑,轉工搲真銀呢?力爭上游的心,人皆有之,無論你打算在舊公司發展或是過下塘搵食,一個準備充足的面試一定能助你一臂之力,讓你如有神助,踏上升職加薪之路!有見及此,今期也來「應應節」,討論一下在應徵管理層職位時有可能遇到的熱門問題以及參考回應,讓你在假期補補腦,準備迎接2024的「實戰」!

1. How would you describe your management style?

能説明一下你的管理風格嗎?

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

[類似問法]

What is your management style?

你的管理風格是怎樣的?

*應答小技巧*

請針對自己的管理風格説明,如「提升員工士氣」、「授權給下屬」。另外,運用自身的人際關係進行管理等方式也是可行的。

參考回應:

Some management demands tremendous (巨大的) work on creating comprehensive reports, charts, and more on planning and the results. To be frank(坦白講), this takes up too much of the time and energy of my staff. I try to limit this work and tell my staff to go out in the field, visit customers, and go to exhibitions in order to find and develop real information and strategies.



管理業務必須負責規劃完整計畫、結果報告與統計表格等多項工作。坦白說,這需要花費員工相當多的時間與精力,因此,我嘗試減少這些報告的業務量,讓員工到現場實地了解,拜訪顧客及參加展覽會,以便蒐集符合實際狀況的資訊,並擬定策略。

2. How did you keep a good business relationship with your former boss?

你如何與之前的主管在工作上保持良好的關係?



*應答小技巧*

在組織中工作,良好的人際關係必定是重要的課題,尤其是如果與主管有口角或磨擦,則業務效率會大大降低,因此,求職者切忌説前主管的壞話。在一些歷史悠久的企業工作久了,相信會遇到很多令人無法接受的主管,但是畢竟你是想要挑戰新的工作,應該積極地往前看,即使心不甘情不願,也應該美言前主管幾句。



參考回應:

I got along with my former boss pretty(頗) well. I consider myself extremely fortunate to have had such a great boss. He provided me with guidance when necessary and let me do my work for most of the time in order to empower me. I occasionally saw her socially, and I enjoyed her company too.



我與主管之間的關係相當好。能夠有這麼好的主管,我感到自己相當幸運。他在必要時為我提供了指導,而在大部分時間,他都會讓我處理自己的工作,以便賦予我權力。我很喜歡和他相處,在工作以外的場合,我有時都會和她見面。

3. Describe your relationship with your previous bosses.

請描述一下你與以前主管的關係。

(Credit: https://stock.adobe.com/hk/ )

*應答小技巧*

這個問題是要判斷錄取後是否會發生人際關係上的問題,因此你應該説明自己完全沒有問題,並説服主考官認同。





參考回應:

I have worked for a number of different bosses. One of them was the great boss that I talked about before. There were others who were good to work for, and some who were difficult to work for. I did my best to get along with all of them. It was my job to get along with them and carry out their orders. I think that I am fairly flexible and can work for almost any kind of boss. My favorite kind of boss, however, is one who tells me what my job is then lets me do it.



我在許多主管下面工作過。其中一位是我剛提到很傑出的主管。其他主管中,在有些下面工作愉快,有些則不然。我盡量與每一位主管相處融洽,而與他們相處以及處理他們交辦的任務便是我的工作。我為人圓融有彈性,能夠與任何一種主管一同工作,然而我最喜愛的是能夠將工作説明給我聽,然後交給我做的主管。

4. Describe your best boss.

請談談你最好的主管。



*應答小技巧*

此題也可用來判斷錄取後是否能夠勝任管理職務。可以回答你實際上打從心底尊敬的主管,也可以説説你理想中的主管。



參考回應A:

My best boss was the owner of a small hotel in Singapore that I managed for a number of years. He paid me well, treated me with respect, and gave me the assistance I needed. He let me run the hotel as I thought best within the guidelines he set up.



對我而言最好的主管是位於新加坡一家小型酒店的老闆,我負責該酒店的管理工作多年,他對我待遇優渥、態度尊重,並在我需要幫助時樂於伸出援手。他也讓我在他的經營方針下擁有盡情發揮的空間。

大家都學會了嗎?覺得意猶未盡? 下星期,筆者將會為大家帶來更多interview的熱門問題和回答技巧,敬請期待。







