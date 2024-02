加入最愛專欄 收藏文章

如果想讓自己說起英語來能更像母語者,就必須提升productive skills,加強自我的寫作與口語能力,而朝住此目標必不可忽略的一環就是搭配字詞(collocations)。我們先重溫一次搭配字詞(collocations)的定義吧!根據牛津線上辭典的詞條釋義,"collocations"在語言學領域中,是指「該語言中經常出現的單詞組合」。

正確使用搭配字詞尤其重要,不但有助於單字量的增加,更有助於我們的口語、閱讀能力及聽力的理解。說了那麼多,相信大家都已經知道搭配字詞的重要性了吧?本周,我們一於來說說商界常見的「名詞+名詞」詞組吧!準備好筆記本記下重點了嗎?Ready, go!

1. Price war(價格戰;減價戰)

Example 1:

The mortgage(按揭) price war further intensified(加劇)in July.

七月份的按揭貸款市場減價戰進一步加劇。

Example 2:

The two companies are cutting each other's throats with these price wars.

那兩家公司正在減價戰之中互相殘殺。

2. Customer base (客戶群)

Example 1:

We will notify our customer base of our new products.

我們會向顧客群告知我的新產品。

Example 2:

A solid (穩固的)customer base has been built up over the months.

幾個月來,我們已經建立了穩固的顧客群。

3. Sales figures(銷售額;銷售數據)

Example:

This year 's sales figures are very encouraging.

今年的銷售額非常令人鼓舞。

4. Business model(商業模式)

Example:

Do you believe there's a need for a new business model?

你是否相信這裏需要一種新的商業模式?

5. Product launch(產品發佈)

Example 1:

We need to finalize the next product launch.

我們需要確定新產品的推出。

Example 2:

This helps to assure reliable and robust (強大的;健全的)product launches.

這有助於推出可靠和健全的產品。

6. Market leader(市場領導者)

Example:

We aspire to be a market leader in the industry.

我們渴望成為該行業的市場領導者。

7. Market forces(市場力量)

Example:

Driven by market forces, our economy has undergone a remarkable (顯著的)transformation (變化)over the past 20 years.

在市場力量推動下,我們的經濟在過去二十年經歷顯著蛻變。

8. Accounting firm(會計公司)

Example:

A certified accounting firm declares that the figures and statements about the finances are accurate.

一家認證的會計師事務所宣稱有關的財務數字和陳述皆準確。

9. Bank draft(銀行匯票)

Example:

Handling fee will be charged by banks for bank draft application.

申請銀行本票需向銀行支付手續費。

10. Budget cut(削減預算)

Example 1:

Enclosed please find a copy of the minutes from the department meeting on budget cuts.

隨函附上有關削減預算的部門會議記錄。

Example 2:

While every sector in the community was facing stringent (嚴峻的)financial situations over the past few years, it was considered that budget cut was inevitable(不可避免的).

在過去的幾年中,社區中的每個部門都面臨著嚴峻的財務狀況,因此,削減預算是不可避免的。







