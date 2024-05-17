商業英文 | 透過電子社交平台營銷產品？如何寫英文推廣文案？5個超實用方法！

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上文提到，電子營銷手法除了最傳統的Email marketing（電郵營銷）外，也包括透過社交平台如Instagram、Facebook進行產品宣傳。上周，筆者跟大家分享5個可以幫助你撰寫推廣文案的方法，包括：1. Unique Selling Proposition（USP）獨特的銷售主張、2. Limited-Time Offer 限時優惠、3. Social Proof 社會上的認同、4. Call to Action（CTA）號召性用語 、5. Free Trial 免費試用，大家都學會了嗎？本周，我們一起學多5個撰寫推廣文案的方法吧，let’s go！

( Credit: https://stock.adobe.com )

6. Bundle Deal 套裝優惠

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Bundle Deal套裝優惠（Bundle Deals）是將數個商品組合在一起以套裝模式銷售，給予一定購買優惠的營銷活動。在文案中，你可以強調套裝產品的方便性，以提高潛在顧客的購買慾。

例句：

Get our 'Summer Essentials' bundle—sunglasses, beach towel, and sunscreen—at a discounted price！

以折扣價購買我們的「夏季必備」套裝－包括太陽眼鏡、沙灘巾和防曬霜！

7. Guarantee 購買保證

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向客戶保證他們的滿意度是得到保證的，以提升他們的購買信心。 你可以在文案中使用“money-back guarantee （退款保證）”或“satisfaction guaranteed（保證滿意）”等短語。

例句：

Try our language learning app risk-free. If you're not satisfied within 30 days, we'll refund your subscription.

現在，你可以無風險地試用我們的語言學習應用程式。如果你在 30 天內不滿意，我們將把你的訂閱費用退還給你。

8. Exclusive Access 為指定客戶提供特殊的訪問權限／獨家內容

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透過為忠實客戶提供特殊的訪問權限，營造一種獨特的感覺。 在文案中，你可以使用「members-only （僅限會員）」或「exclusive content（獨家內容）」等字眼。

例句：

Become a VIP member now and enjoy early access to our latest fashion collections.

快點成為 VIP 會員，搶先體驗我們最新的時尚系列。

9. Problem-Solution Approach 為潛在顧客解決煩惱

(Credit: https://www.advertisemint.com/ )

在撰寫文案時，先想一想你推銷的產品或服務能為顧客解決甚麼困難，並強調你能為他們解難。

例句：

Tired of tangled earphones? Our wireless earbuds provide hassle-free listening on the go.

厭倦了經常纏結在一起的有線耳機？我們的無線耳塞可讓你隨時隨地輕鬆聆聽。

10. Storytelling 分享故事

分享跟你的品牌、產品或服務有關而引人入勝的故事，用說故事的方式來吸引潛在顧客，引發他們的好奇心，或讓他們產生共鳴。

例子：

Meet Sarah — the busy mom who regained her work-life balance with our time-saving meal delivery service.

認識Sarah — 一位忙碌的媽媽，她透過我們省時的送餐服務重新獲得了工作與生活的平衡。







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