商業英文 | 透過電子社交平台營銷產品？如何寫英文推廣文案？5個超實用方法！

上文提到,電子營銷手法除了最傳統的Email marketing(電郵營銷)外,也包括透過社交平台如Instagram、Facebook進行產品宣傳。上周,筆者跟大家分享5個可以幫助你撰寫推廣文案的方法,包括:1. Unique Selling Proposition(USP)獨特的銷售主張、2. Limited-Time Offer 限時優惠、3. Social Proof 社會上的認同、4. Call to Action(CTA)號召性用語 、5. Free Trial 免費試用,大家都學會了嗎?本周,我們一起學多5個撰寫推廣文案的方法吧,let’s go!

( Credit: https://stock.adobe.com )

6. Bundle Deal 套裝優惠

( Credit: https://stock.adobe.com )

Bundle Deal套裝優惠(Bundle Deals)是將數個商品組合在一起以套裝模式銷售,給予一定購買優惠的營銷活動。在文案中,你可以強調套裝產品的方便性,以提高潛在顧客的購買慾。

例句:

Get our 'Summer Essentials' bundle—sunglasses, beach towel, and sunscreen—at a discounted price!

以折扣價購買我們的「夏季必備」套裝-包括太陽眼鏡、沙灘巾和防曬霜!

7. Guarantee 購買保證

( Credit: https://stock.adobe.com )

向客戶保證他們的滿意度是得到保證的,以提升他們的購買信心。 你可以在文案中使用“money-back guarantee (退款保證)”或“satisfaction guaranteed(保證滿意)”等短語。

例句:

Try our language learning app risk-free. If you're not satisfied within 30 days, we'll refund your subscription.

現在,你可以無風險地試用我們的語言學習應用程式。如果你在 30 天內不滿意,我們將把你的訂閱費用退還給你。

8. Exclusive Access 為指定客戶提供特殊的訪問權限/獨家內容

( Credit: https://stock.adobe.com )

透過為忠實客戶提供特殊的訪問權限,營造一種獨特的感覺。 在文案中,你可以使用「members-only (僅限會員)」或「exclusive content(獨家內容)」等字眼。

例句:

Become a VIP member now and enjoy early access to our latest fashion collections.

快點成為 VIP 會員,搶先體驗我們最新的時尚系列。

9. Problem-Solution Approach 為潛在顧客解決煩惱

(Credit: https://www.advertisemint.com/ )

在撰寫文案時,先想一想你推銷的產品或服務能為顧客解決甚麼困難,並強調你能為他們解難。

例句:

Tired of tangled earphones? Our wireless earbuds provide hassle-free listening on the go.

厭倦了經常纏結在一起的有線耳機?我們的無線耳塞可讓你隨時隨地輕鬆聆聽。

10. Storytelling 分享故事

分享跟你的品牌、產品或服務有關而引人入勝的故事,用說故事的方式來吸引潛在顧客,引發他們的好奇心,或讓他們產生共鳴。

例子:

Meet Sarah — the busy mom who regained her work-life balance with our time-saving meal delivery service.

認識Sarah — 一位忙碌的媽媽,她透過我們省時的送餐服務重新獲得了工作與生活的平衡。







