商業英文 | 想透過Instagram、Email推廣產品？即學5個方法寫文案宣傳商品！睇埋電子營銷實用例句

在這電子發達的時代,以電子形式宣傳已不是甚麼新鮮事,各行各業對此已司空見慣,這推廣手法在行內也早已相習成風。電子營銷手法除了最傳統的Email marketing(電郵營銷)外,也包括透過社交平台如Instagram、Facebook進行產品宣傳。

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

電子營銷得以盛行,全因這方法不但成本低,而且省時有效,能讓公司與目標消費者保持聯繫,甚至拉近兩者的關係。有見電子營銷如斯普及,筆者本周將介紹如何撰寫有效的文案,以便大家於日後宣傳自己的產品或服務,並提高個人或公司的知名度。事不宜遲,筆者先跟大家分享5個可以幫助你撰寫推廣文案的方法:

1. Unique Selling Proposition(USP)獨特的銷售主張

Unique Selling Proposition(USP)是一句簡潔的陳述,以強調產品或服務的獨特性在市場行銷中,USP是指在商業模式圖中,告知客戶自己的品牌或產品如何優於競爭對手的行銷策略。找到一個好的「獨特銷售點」,就像是一個好的銷售技巧,代表這個產品或服務對消費者有著獨特的好處,就能夠帶領你的產品邁向成功。在撰寫推廣文案是,先問問自己「客戶為甚麼應該選擇您的產品?」。

例句:

Our organic skincare products are made from sustainably sourced ingredients, ensuring healthier skin without harming the environment.

我們的有機護膚產品由可持續來源的成分製成,確保皮膚更健康,而不損害環境。

2. Limited-Time Offer 限時優惠

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

營造緊迫感可以鼓勵潛在客戶採取行動。 可在內文或標題使用「limited-time offer(限時優惠)」、「while supplies last(售完即止)」或「act now(立即行動)」等短語來營造緊迫性。

例句:

Get 20% off your first purchase—offer ends this Friday!

首次購買可享 20% 折扣 — 優惠於本週五結束!

3. Social Proof 社會上的認同

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

利用社會上的認同來為潛在客戶建立信任。例如,你可以在文章中提及舊客戶給予的正面評價、獲取的“likes”或“5星好評”數量等等以提升客戶的信心。

例句:

Join over 10,000 happy customers who have transformed their fitness journey with our personalized training programs.

加入超過 10,000 名客戶滿意我們的服務,並成功透過我們的個人化訓練計畫踏上了他們的健身之旅。

4. Call to Action(CTA)

(Credit: https://www.advertisemint.com/ )

號召性用語(Call-to-Action,縮寫為 CTA)是一種影像或文字,用於提示你的訪客、潛在客戶或最終客戶採取行動。從字面上看,CTA是一種呼籲人們採取行動的號召。潛在客戶採取的行動可以是:「buy now(立即購買)」、「subscribe(訂閱)」或「learn more(了解更多)」。CTA可以放在任何地方:公司的網站上、電子郵件中,甚至Instagram或Facebook文章的未尾。

例句:

Ready to upgrade your home office? Click here to explore our ergonomic furniture collection.

準備好升級您的家庭辦公室了嗎?點擊此處探索我們的人體工學家具系列。

5. Free Trial 免費試用

提供Free Trial (免費試用)可以讓潛在客戶無風險地體驗你的產品或服務。 你可以在文案內強調他們在trial period(試用期間)將獲得的好處。

例句:

Are you finding it hard to increase productivity at work? Sign up for a 14-day free trial of our productivity software now!

你是否發現難以提高工作效率?註冊我們的生產力應用程式以享受14 天免費試用吧!

覺得意猶未盡?下一期,筆者將分享更多撰寫推廣文案的技巧,敬請期待。







