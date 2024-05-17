  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/05/2024

商業英文 | 透過電子社交平台營銷產品？如何寫英文推廣文案？5個超實用方法！

#英語教學 #技能解鎖 #語文增值 #職場 #職場英語 #商業英唔 #推廣 #電子營銷 #推廣文案 #技能增值
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　上文提到，電子營銷手法除了最傳統的Email marketing（電郵營銷）外，也包括透過社交平台如Instagram、Facebook進行產品宣傳。上周，筆者跟大家分享5個可以幫助你撰寫推廣文案的方法，包括：1. Unique Selling Proposition（USP）獨特的銷售主張、2. Limited-Time Offer 限時優惠、3. Social Proof 社會上的認同、4. Call to Action（CTA）號召性用語 、5. Free Trial 免費試用，大家都學會了嗎？本周，我們一起學多5個撰寫推廣文案的方法吧，let’s go！

 

( Credit: https://stock.adobe.com ) 

 

6. Bundle Deal 套裝優惠

 

( Credit: https://stock.adobe.com ) 

 

　　Bundle Deal套裝優惠（Bundle Deals）是將數個商品組合在一起以套裝模式銷售，給予一定購買優惠的營銷活動。在文案中，你可以強調套裝產品的方便性，以提高潛在顧客的購買慾。

 

例句：

Get our 'Summer Essentials' bundle—sunglasses, beach towel, and sunscreen—at a discounted price！

以折扣價購買我們的「夏季必備」套裝－包括太陽眼鏡、沙灘巾和防曬霜！

 

7. Guarantee 購買保證

 

( Credit: https://stock.adobe.com ) 

 

　　向客戶保證他們的滿意度是得到保證的，以提升他們的購買信心。 你可以在文案中使用“money-back guarantee （退款保證）”或“satisfaction guaranteed（保證滿意）”等短語。

 

例句：

Try our language learning app risk-free. If you're not satisfied within 30 days, we'll refund your subscription.

現在，你可以無風險地試用我們的語言學習應用程式。如果你在 30 天內不滿意，我們將把你的訂閱費用退還給你。

 

8. Exclusive Access 為指定客戶提供特殊的訪問權限／獨家內容

 

( Credit: https://stock.adobe.com ) 

 

　　透過為忠實客戶提供特殊的訪問權限，營造一種獨特的感覺。 在文案中，你可以使用「members-only （僅限會員）」或「exclusive content（獨家內容）」等字眼。

 

例句：

Become a VIP member now and enjoy early access to our latest fashion collections.

快點成為 VIP 會員，搶先體驗我們最新的時尚系列。

 

9. Problem-Solution Approach 為潛在顧客解決煩惱

 

(Credit: https://www.advertisemint.com/ )

 

　　在撰寫文案時，先想一想你推銷的產品或服務能為顧客解決甚麼困難，並強調你能為他們解難。

 

例句：

Tired of tangled earphones? Our wireless earbuds provide hassle-free listening on the go.

厭倦了經常纏結在一起的有線耳機？我們的無線耳塞可讓你隨時隨地輕鬆聆聽。

 

10. Storytelling 分享故事

 

　　分享跟你的品牌、產品或服務有關而引人入勝的故事，用說故事的方式來吸引潛在顧客，引發他們的好奇心，或讓他們產生共鳴。

 

例子：

Meet Sarah — the busy mom who regained her work-life balance with our time-saving meal delivery service.

認識Sarah — 一位忙碌的媽媽，她透過我們省時的送餐服務重新獲得了工作與生活的平衡。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應
更多職場英語教室文章

你可能感興趣

#英語教學 #技能解鎖 #語文增值 #職場 #職場英語 #商業英唔 #推廣 #電子營銷 #推廣文案 #技能增值
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk