職場英文 │ 趕Deadline有同事找你幫忙？如何優雅地Say No？即學5種拒絕技巧

在節奏急速的商業世界中，時間是寶貴的資源。身為專業的上班族，我們經常要兼顧多項任務和爲了每天源源不絕的deadlines而埋頭苦幹。當你正在趕deadline的時候，竟然有同事找你幫忙處理別的事情？雖然團隊合作至關重要，但有時我們必須學會優雅地拒絕額外的工作。 記住，say "no" 並不意味著自己懶惰或工作態度消極，而是為了適當地設定界限、讓自己保持專注在本來的要事上，並確保其工作進度不受影響。在本文中，我們將探討5種在職場中禮貌地拒絕他人的有效方法，附帶實際示例和有用的表達方式，let's go！

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1. Express Appreciation and Set Boundaries 表達感激並設定界限

當有人邀請你負責額外的項目或參加額外的會議時，先表達對他們的考慮之情，然後禮貌地解釋你目前的工作量。

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回應方法（一）：

"Thank you for considering me, but I'm currently swamped with 被淹沒 other tasks. Can we revisit this next week?"

謝謝你的邀請，但我目前已經忙得不得了。我們下周再商量一下吧。

回應方法（二）：

"I appreciate your offer, but I need to focus on my existing commitments現有的任務."

感謝你的邀請，但我需要先專注於我現有的任務。

2. Suggest an Alternative 提出替代方案

與其直接拒絕，不如提出替代方案。也許有同事可以接手或處理這項任務。

回應方法（一）：

"I'm sorry. I won't be able to attend the meeting, but perhaps someone else from the team can represent 代表me?"

抱歉我未能參加會議，但也許我們團隊中其他人可以代表我？

回應方法（二）：

"Unfortunately, I have a conflicting 有衝突的commitment. Could someone else handle this?"

很抱歉，我手頭上有別的事情撞期了，能請其他人處理嗎？

3. Be Honest and Direct 坦率直接地表明自己未能勝任

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有時坦誠是最好的策略。如果你缺乏專業知識或根本無法承擔額外的責任，直截了當地說明。

回應方法（一）：

"I'm not the best fit 適當人選 for this project. I recommend reaching out to 聯繫[colleague's name]."

我不適合這個項目。我建議你聯繫[同事的名字]。

回應方法（二）：

"I appreciate your trust, but I don't have the expertise 專業知識needed."

我感謝你的信任，但我沒有所需的專業知識。

4. Use the Sandwich Technique 使用三明治技巧

「三明治技巧」=先給出積極的評論，然後拒絕，最後再以積極的方式結束，從而緩和拒絕帶來的負面感覺。

回應方法：

"I admire your enthusiasm 熱情, but I have to decline because [提出一個合理的原因]. On a positive note, your proposal was well thought out!".

我很欣賞你的熱情，但由於[提出一個合理的原因]我必須拒絕。順帶一提，你的計劃書思路很清晰！

5. Refer to Company Policies 引用公司政策

如果你的公司有關於工作量或額外任務的政策，可以引用該政策作爲拒絕的理由。

回應方法（一）：

"Our company policy doesn't allow me to take on 接納additional responsibilities right now."

根據公司政策規定，我目前不允許接納額外的工作。

回應方法（二）：

"I apologize, but our policies prevent me from 不允許；禁止accepting your invitation."

很抱歉，我們的政策不允許我接受你的要求。

記住，掌握說不的藝術可以使自己更能有效地分配時間並保持專注，從而為你的公司做出貢獻。