英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於9月8日(英國時間)逝世,享年96歲。伊莉莎白二世於1952年登基,在位超過70年,成為英國在位時間最長的君主。這位人見人愛,深受人民愛載的女王以其獨到的人生態度守住英國王室過半世紀,今天就讓我們從她的至理名言,細看她的一生。

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)

(圖片來源:The Royal Family/Instagram)

#1: “Let us not take ourselves too seriously. None of us has a monopoly on wisdom.”

(別對自己太嚴苛,世上沒有人通曉一切智慧。)

--- 1991年聖誕講話

#2: “When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat; instead, they are all the more determined to struggle for better future.”

(當遇到困難時,勇者不會倒下認輸;而是會更加堅定地為美好的未來奮鬥。)

--- 2008年聖誕講話

在位期間,伊莉莎白二世曾經歷二戰、去殖民化、王室醜聞、戴安娜車禍重大事件,雖然外界對英國王室的評價好壞參半,但英女王一直對國家盡忠職守,成為國民的精神領袖;每當遇上危機時,她就像一粒「定心丸」,利用簡單而有力的文字,帶領國民走出困境。

(圖片來源:The Royal Family/Instagram)

#3:“Grief is the price we pay for love.”

(悲傷是我們為愛付出的代價。)

--- 2001年911事件後講話

#4 :“Better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.”

(美好的日子總會回來。我們將再次與朋友重聚;再次與家人團聚;我們會再見的。)

--- 2020年4月5日,新冠疫情爆發後電視講話

911事件發生後,英女王曾發表講話,安慰當時在襲擊中失去親友的人;19年後,新冠疫情肆虐全球,在英國疫情開始爆發之際,英女王亦發表電視講話,答謝前線醫護人員,並鼓勵人民:美好的日子總會回來。

英女王與丈夫菲臘親王

(圖片來源:The Royal Family/Instagram)





(圖片來源:The Royal Family/Instagram)

#5: “My husband has quite simply been my strength and stay all these years, and I owe him a debt greater than he would ever claim.”

(這些年來,我的丈夫一直是我的力量來源,我欠他的債比他要的還多。)

--- 1997年金婚紀念講話

#6: “It has always been easy to hate and destroy. To build and to cherish is much more difficult.”

(仇恨和破壞總是很容易之事;建立和珍惜卻困難得多。)

---1957年聖誕講話

面對各種內外壓力,一直在背後支持英女王的,就是她的已故丈夫菲臘親王。兩人相識於1934年,由書信來往開墜入愛河,為了跟英女王在一起,菲臘親王放棄了希臘王室的頭銜和王位繼承權,歸化為英國公民,於1947年與英女王成婚。兩人一起走過74載,英女王更曾指菲臘親王就是她的力量來源;惟菲臘親王去年辭世,自後英女王的健康狀況亦令人關注,更不時傳出曾秘密入院的消息。

(圖片來源:The Royal Family/Instagram)

#7: “I believe that, young or old, we have as much to look forward to with confidence and hope as we have to look back on with pride.”

(我相信不論老幼,我們都要充滿信心和希望地期待未來,就如我們必須自豪地回顧過去。)

--- 2012年登基鑽禧講話

#8: “Everyone is our neighbour, no matter what race, creed or colour.”

(不論種族、信仰或膚色,每個人都是我們的鄰居。)

--- 2004年聖誕講話

2022年9月9日凌晨,英國皇室宣佈英女王於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)病逝,逝前由王儲查理斯等子女陪伴在側,為輝煌的一生畫上句號。每當遇上人生困境,不妨看看女王的人生哲理,吃下這顆「定心丸」吧。







