加入最愛專欄 收藏文章

美儲局昨晚(1日)議息後仍公布加息，但應加嗎？筆者一直認為不。傳統經濟理論是經濟好，加息；經濟差，減息。看下方數據，你說美經濟是好，還是差？

1)大公司申請破產數 創2010年以來同月新高（圖一）

大公司是指負債逾5000萬美元的公司。在環球金融危機(Global Financial Crisis, GFC，美國人不想講雷曼爆破，因為雷曼是美國公司，如講環球金融危機，就是環球的事，不是美國引來的)後，在2009年1月有逾30家大公司申請破產，2010年1月有逾25家大公司申請破產，而今年1月則有20家大公司申請破產。在餘下的11個月，相信大公司申請破產會陸續有來。

有這估計是因為CCC級的垃圾債量自2022年6月起逐步上升（圖二），這些垃圾債升，是因為美儲局於2022年3月起加息，之前逾十年的減、減、減息，引致不少經營不善的公司，仍可以低息去續命，但息一升，這些公司便頂不來，要申請破產，這個現象是可以預期的。日本就有不少殭屍企業，靠日央行的零息政策所撑著的公司，一碰上加息，就不能不瓜。

如2023年是美大公司的執笠年，美經濟是差了，美儲局還要加息？

2)卡通紙盒需求急降

卡通紙盒是今時出貨，尤其是郵購的伴生物，如卡通紙盒需求降，經濟應是差的。

二十多三十年前，有位供應卡通紙盒予彩星(做忍者龜那家公司)。有年彩星(00869) 訂卡通紙盒大增，卡通盒供應者奇怪，他也是炒股者，他有兩個考量:彩星是裝假狗，訂了的卡通紙盒是要來擺，以谷高其股價，若是其股價是虛的；彩星生意真的好，於是他用幾晚去彩星廠外觀察，見到真是裝貨運出，回來便大買彩星股票，到股價升了上去後，其他人才聽到彩星謂其忍者龜生意大好，但其他人此時才跟，已是高位接貨了。

講這陳年舊事，就是發達機會不是在賽馬會，而是大家周圍身邊事，賺錢機會是留給細心觀察者。

據美Fibre Box Association數據，美國的卡通盒交貨量於2022年第四季下跌了8.4%，是自2009年第三季以來下跌最多的（圖四）。

卡通盒交貨量低了，庫存應升，事實亦如是（圖五）。圖四／圖五一拍拼來對比，是相互印證了其可信性，亦是間接印證美國的製造業無乜貨可出，經濟怎能好？

3)居民可支配支出大降

可支配支出是disposable income，用港語謂，是荷包有水。如disposable income少了即是乾塘，對社會經濟的支持自然少了。

在剛公布的2022年第四季度GDP中，美財長耶倫話，數據好，反映美經濟好，加息無礙，但其中的disposable income就不如是說。

圖六是2022年的美居民disposable income的萎縮，與圖七則是1932年大蕭條時期的美居民disposable income的萎縮有得揮，這說明甚麼？

圖八是30年代大蕭條期，美失業者排隊去領救濟餐。今時美失業者除可領失業救濟，期滿了，就可去領救濟餐，想食好啲，就去超級市場去拿(不是搶，也不是偷)。因為今年不少美國州郡已將「偷」、「搶」900美元左右的案件，是不會立案的，故美超市就是最大食物銀行！！！

以上三者，美儲局看不到？仍要加息，是傻了。不是？稍後談。今天大家且看美儲局怎為其加息說理好了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇