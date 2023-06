加入最愛專欄 收藏文章

美6月不加息,這是市場預期之中,但在6月不加息之後呢?

與今年3月對比,美聯儲局在6月的息口點陣圖的預期息率曲線是上移了的(圖一)。如這個點陣圖的預期息率曲線不轉下,市場仍是對美聯儲局的後著,加息,仍是不敢小看。原因?鮑威爾在會後的記者會上,仍口出鷹言。

(AP)

「There's just not a lot of progress in core inflation。」

「We want to see it moving down decisively。」

But:

「Risks for inflation are still to the upside。」

Powell says the process of getting inflation back to the 2% target 「has a long way to go,」 but don't call this 'pause' a skip……

「The skip -- I shouldn't call it a skip。」

「It will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And we're talking about a couple of years out。」

「I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year--nor do I think it is at all likely to be appropriate if you think about it。」

「Inflation has not really moved down. It has not reacted much to our existing rate hikes. We're going to have to keep at it。」

譯過來基本上是:

在遏核心通脹上,進展不大(認輸了,加息無用了?)。

美國通脹仍會上升

通脹仍有上升空間(當然啦,今時美通脹推手是服務業收費和住屋支出。不過美聯儲局已有意搬龍門,由之前看重PCE改為看扣除住屋後的支出,即是斬去推動美通脹的一隻手,一如斬去能源推動美通脹的推手,而重視扣除能源後的通脹數據。住屋與能源是民生,沒有這兩隻手的民生/通脹是真實生活嗎?)。

要將美通脹遏回至2%,要經數年努力(即是美息處高水平亦將經年)。

鮑威爾記者會後,美股份開兩路走,銀行股下跌,科技股升(圖二)。原因是市場對後市不樂觀,資金轉投科技股避險去。

同場亦有公布美PPI指數,下跌之多使市場驚,因是挫至2020年12月以來最低位(圖三)。

為甚麼說跌到市場驚?因為兩年與三十年債息倒掛拉大,回見至今年3月矽谷銀行危機時水平(圖四)。這是個衰退的警號,有衰退風險,你美聯儲局鷹乜呢?

美國6月PPI是否一跌之後可望反彈?怕不是。

拆開美PPI細項,可見到最終的服務需求自2022年首季起就急劇下滑(圖五)。美聯儲局去年3月起加息,是不可能一加息,PPI便下,而是PPI的內部已弱了,你美聯儲局加不加息都得下。

而這個美PPI回下,如再配以美M2貨幣增長(應是收縮),看圖六,似是無力挽狂瀾。這個美M2的收縮是始於2021年首季,跟美聯儲局的2022年3月加息拉不上關係。至於美M2增長為何收縮又是另個篇章,今天(16日)談不了。還是昨日(15日)文題那句:鷹乜呢?

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎!► 了解詳情