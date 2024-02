加入最愛專欄 收藏文章

英偉達(NVDA)近日成為美股明星,但又不見得巴菲特有買它。而剛公布年度報告的巴郡(BRK)仍錄得好業績,原因?

龍年買乜好?許多投資者都會看「股神」,甚至是「中國股神」的手影找答案。不過,巴菲特去年底開始減持蘋果公司(AAPL),但有「中國巴菲特」之稱的段永平卻說,不會跟巴老沽。是沽是揸,跟邊個好?

投資者仍應跟巴菲特。因為連段永平也說,巴菲特減持的公司往往會繼續減持,但他樂意看到巴菲特沽更多蘋果。如果段永平說到做到,他便是蘋果好友,那麼投資者又要再問:跟邊個好?

段永平被內地投資者譽為「中國巴菲特」,主要是因他的業績非常亮麗,從100多萬(美元.下同)的資本起家,粗略估計,至今他投資的資產已逾100億元,24年間,資本增值1萬倍!例如2000年初,段永平投資網易(09999)(NTES)獲得100倍以上的投資回報;2011年後,重倉蘋果、貴州茅台(滬:600519)等公司,都獲得10倍以上的回報。

段永平認為,投資股票略優於長期國債,例如8%的回報便好,若有12%的複合增長便很不錯了。當然,連巴菲特這個美國老外也可被封「神」,中國投資界怎可落後於美?於是,自「封神」後的段永平,其投資舉措更加備受矚目。

兩位股神有答案

不過,上季度段永平買入西方石油(OXY),增持阿里(BABA)、莫德納(MRNA)、美國銀行(BAC),卻減持了蘋果、巴郡(BRK)、迪士尼(DIS)和歡聚時代(YY),以及清倉了拼多多(PDD)等實際行動,近日終於曝光。最重要的是,原來他已跟巴菲特一樣:沽蘋果。

段永平與巴菲特(圖片來源:雪球)

「身體很誠實」的段永平沽蘋果這資訊固然可供投資者參考,若撇開沽蘋果、迪士尼、拼多多等不談,只要把他的美股持倉(表一)與巴菲特去年第四季披露的持倉對照(表二)一下,相信已可為美股投資者「龍年買乜好?」一問,提供答案。

蘋果沽得有道理

投資者如硬要二揀一,筆者仍認為投資者應跟巴菲特。以沽蘋果為例,段永平很可能也是跟巴菲特沽。雖然巴菲特沒明言他沽蘋果的原因,但他就是能看到個別公司的發展潛力。今時蘋果已跌下神壇,它將不是華為的對手,而且蘋果也欠電動車的發展,今年銷售下跌,那就不必談甚麼盈利了。

新經濟或創科產業發展的大趨勢是流動電話與電動車的結合,在可見的未來,手機就是電話、電腦,更是每個人的「流動辦公室」(每個人必備的作業設備);在電動車的應用上,手機便是自動導航及自動駕駛的系統。雖然蘋果今時仍佔巴菲特持倉的一半(50.19%),但相信他會繼續沽貨,並會不斷買入新寵,正如上季度他增持了雪佛龍(CVX)、西方石油(OXY)及天狼衛星廣播(SIRI)一樣。

價值投資法out了?

眾所周知,巴菲特奉行價值投資法,但在AI主導未來主義的投資年代,價值投資法或已out了。以英偉達(NVDA)為例,它的價值便不可預知:過去業績真的不能代表將來表現,也沒有多大價值。就像六合彩金多寶歷來都有些「熱門」和「盲門」號碼,研究過去的「熱門」對預測今期的中獎號碼會有多大作用?

今時港股相對低殘,抵買的大有股在,但有幾多投資者會踴躍買入?反觀美股已瀕爆煲邊緣,恐價值也將歸零,卻仍大有捧場客。可見在市場中,投資者要在甚麼時候,鶴立雞群地「獨醒」,還是隨波逐流地「齊癲」,永遠是一門難學的智慧。當鮑威爾和耶倫均指出,美財赤預算終非長久之計(The US is on an unsustainable fiscal path)時,但巴老仍繼續揸貨、增持,便知道正如他最新的警示「現在市場像賭場」--今時仍是「大家鬥傻」的一場賭局。

想跟「股神」落注?投資者可留意巴郡剛公布的年度報告,以及給股東的信,揸沽追,都悉隨尊便。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本!► 火速行動