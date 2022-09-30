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嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

截至半日收市，港股9月累跌14%，或有機會成為11年以來表現最差的月份。雖然傳統上，10月被視為「股災月」，惟在9月已累積較大跌幅下，港股下月有望迎來反彈？李寧(02331)、安踏(02020)受Nike的首季業績未如理想拖累，半日跌幅介乎3-4%，惟獲大行唱好未來1個月的股價表現，體育用品股前景有危機，但仍可短炒？新能源汽車股承接昨日（29日）跌勢，即使龍頭Tesla否認車型減降價，也難挽回跌勢？

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