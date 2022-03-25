藝術家池村玲子：融合「天人合一」的意象，在旖旎風光中獲得沉靜放鬆

在一般人的認知中，柏林的地平線並不如池村玲子在她的黃麻畫布上所展示的那般超然和夢幻。那可能只是久居其中的藝術家，對她認為「真的不像家」的城市一個理想化的呈現。日裔瑞士籍藝術家池村玲子，年輕時便遠離故鄉遊學歐洲，在她有著鮮明個人特徵的「山水與人體天人合一」意象的作品中，唯獨《柏林地平線》看不出有身軀的形態隱藏其中，唯有以微妙的色彩變化，以及幾乎佔據了畫面一半的那片雲，來寄託普世情懷的淡淡鄉愁。

曾任柏林藝術大學繪畫教授的池村玲子，正是在日本山水畫的演變中融入了時代特徵和藝術家本人的奇幻風格，為觀者描繪出一張張自然清淡，含蓄悠遠的「心理地圖」，其中一些還隱隱透著池村玲子式的詭異光芒。在過去四十年裡，池村運用一切可能的藝術語言和表現手法，以一位超越歐亞文化的藝術家的視角來觀察人物與自然之間的關係，以生物在風景中變形的主題來探索生命的永恆輪迴。

集畫家、雕塑家、攝影師以及詩人於一體的池村玲子，早期就開始研究一種獨特的藝術形式，讓人物肖像或形體與風景同時進入她的繪畫作品中。《黑森林》中模糊的半抽象面孔及形體，巧妙隱藏在神秘的風景中，人與人，植物與動物之間自在共融。《粉紅景觀》中大片的色彩與女性形象相互契合，觀者不確定自己到底看到了什麼，但仍然接受它是真實的。《著陸》畫中從天空以飄逸姿態縱身一躍的女孩，散發著在尋找珍貴事物時迷失的詩意......。池村玲子創造了一種令人嚮往的，世外桃源般的夢幻境界，這種池村玲子獨有的藝術語言，令她的作品具有極高的辨識度與美學價值。



在盡興地研究了半抽象人物與風景畫的表現力之後，池村玲子1984年又沉迷於雕塑。她用近乎原始的創作風格，將用青銅、陶瓷、玻璃和陶土塑造的女性形象召喚到作品中。她們時而是長出樹苗的側臥青銅頭像，更多的是一些擬人化的兔子。池村玲子最大也最有代表性的青銅雕塑《兔菩薩》（Usagi Kannon），特為應對 2011 年的東北地震和福島核事故而製作，她為遊客提供了巨大的金屬裙下的避難所。在日本文化中，Usagi（兔子）也意味着重生、生育和更新，這件作品無疑是藝術家寄希望於一個各種存在形式都值得愛和尊重的世界。

池村的作品被巴黎蓬皮杜藝術中心、東京國立現代藝術博物館、巴塞爾藝術博物館和杜塞爾多夫藝術宮博物館等收藏。她的作品非常珍貴，直至近年，一般大眾在她日本、英國及德國等地的展出中更多地接觸到其作品。池村玲子經歷了不同國度間的文化、社會等因素洗禮，繪畫與雕塑藝術的格局從自我表現，逐漸移目至探索人類狀況的極限和深度的觀念之上。近年描繪自然與人類形態的《從東到東》、《海浪之春》等大型作品，進一步將東方「天人合一」的哲學思考融匯在作品中，觀者從中驚喜地看到畫家的藝術表達更趨內斂靜謐，思路更為縝密。而受到池村玲子所描繪的浩然萬物的啟發，沉醉於充滿文學美感的畫面中，不免令人思緒飛揚，同時也在旖旎風光中獲得沉靜放鬆。