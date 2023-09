加入最愛專欄 收藏文章

延綿的身影糅合於大廈的縫隙之間,影子在逃竄的一刻蛻變為天際裏的漆黑。當人成為了晚空的時候,黑夜是他們的髮絲、繁星是眼睛裏的閃爍——月亮就是眉梢的痣。微風牽引著靈魂的觸角,在靜謐的夜空內幽幽蠕動。香港藝術家梁凱雅在艺鵠藝術空間舉辦個人展覽「夜域」,以一系列描繪入夜後室內與室外景象的畫作,訴說人和大自然之間所涵蘊的相似性。

聒噪與寧謐

經過富德樓的狹隘樓梯和舊式升降機以後,來到了位於六樓的展覽場地。其中在走進空間前的通道大約只可以容納一人,彷彿象徵了梁凱雅的現實與精神世界之間的過渡。在代表戶外空間的開首部分,她以兩件裝置作品作為序幕;運用了UV貼膜的《Night Lens》及交織著樹影和大廈的錄像作品《Shadows grow in night》,重塑著藝術家在回家路上的情景:「我住的地方在郊區,凌晨時分能到家附近只有半小時一班的小巴。如果時間預算錯誤,就要在悶熱的巴士總站渡過半個小時;可能是厭倦了這種等候,從某段日子開始,喜歡了慢慢走到距離總站有點遠,位於山腳的車站候車。」透過描繪凌晨時分街道上的景物如《Grass Puddle》、《Moist Air, Lone Tree》及《Spiky Hug》等的作品,道路的聒噪和大自然的寧謐印刻在梁凱雅的畫布上。

區分著展覽空間的兩面屏風臨摹了人們的眼眶,築建了外在與內在世界之間的管道。以石墨作為主要媒介的《My aerial roots I》與以墨水和粉彩繪製的《My aerial roots II》互相呼應,梁凱雅為此系列作出剖述:「拉長了的樹影就如人的血管一般,我們在自己的身上找到了大自然的蹤跡。」植物的根莖、人類的血管,甚或是菇類的菌絲,看似沒有關聯的事物亦在無形中牽引著對方——人們在思想上所感受的共鳴是瀰漫著光暈的。

不經意的相遇

在展覽空間的窗邊位置設放了綴以拱形窗的隔板作為設計,並於玻璃窗貼上了彷如入夜以後的藍色玻璃紙。此空間除了是展現著藝術家的房間,同時亦暗喻著她內心的精神世界。拱形窗的設計塑造了一個象徵著靈性的聖殿,在兩窗之間的作品《Nocturne》亦為整個展覽的靈感來源。梁凱雅在開始繪畫這一張畫作的時候,同步也在繪畫其他的作品如《Midnight Sun》、《Stitching Clouds》及《Getting Warm》等。畫中龐大的碧綠身影作出往右移動的姿態,感受著周遭反覆變換的景物,就像是藝術家描述著這一張畫作並行的創作過程一般,都是帶有著延伸性的:「若一切事物都可以不斷延伸,是否亦代表著所有東西都可以連結在一起?」或許所有事物在某一個機緣下作出不經意的改變,也就可以在相交點之中相遇。

英國詩人威廉.布萊克(William Blake)在詩作《猛虎》(The Tyger)中寫道:「猛虎,猛虎,火焰似的燒紅/在深夜的莽叢,何等神明的巨眼或是手/膽敢擘畫你的驚人的雄厚?」(Tyger Tyger burning bright, In the forests of the night: What immortal hand or eye, Dare frame thy fearful symmetry?)未知蘊藏著恐懼與好奇的特質,前者因為其中的不確定性而選擇了逃避,後者則被賦予了可能而選擇了探索——梁凱雅以好奇的特質開拓了自己的精神世界。在恐懼和戰慄之間調整著自己的呼吸,在平靜的夜空下走往未知的領域。

梁凱雅個展「夜域」

日期:即日至 9 月 28 日

時間:13:00—19:00 (星期一至日)

地點:ACO Art Space, 6/F, Foo Tak Building, 365-367 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

查詢:instagram.com/livyleunghn

參考文獻

徐志摩(譯)(1931)。《猛虎》(原作者:William Blake)。上海:新月書店。(原作出版年:1794)







etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載