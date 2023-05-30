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Craft Coffee Roaster 是我近來很喜歡的一個project，喜歡到連拍攝自己新的個人照，也要選上這裏做場景。

對於主理人阿樂來說，決定將第二間Craft Coffee Roaster落户於灣仔摩理臣山道，便是想實現一間自己心目中理想咖啡店的模樣。同時希望讓「咖啡」做真正的主角，在大家享受一杯好啡的同時，亦能欣賞到每一杯咖啡的製作過程。這裏就如一間概念店，反映著咖啡店的靈魂、和主理人的咖啡哲學。

阿樂是世界咖啡杯測大賽（World Cup Tasters Championship）冠軍，在行內已很有名。就連去到日本的咖啡店時，不僅有很多咖啡師知道Craft的豆很好，還會用來參加比賽。我第一次和阿樂見面時，他告訴我這些年去埃塞俄比亞搵豆的經歷、如何與當地人相處的故事，以及他不間斷追尋咖啡的旅程。這份堅持正是Craft所想，從基本開始，著重Origin原產地，到自己烘焙和製作，最後為大家奉上一杯咖啡，是一個專注而用心的過程。難怪身邊的啡友都會說，Single Origin（SO）就是 Craft的最好。

呼應p.n.o為Craft 做的新Branding，為了呈現咖啡的原始和製作，這次我們主要用了三種未經加工的材料：木、不鏽鋼和鋅鐵，低調亦細緻地組合出真正的簡約，沒有嘩眾取寵和花巧的修飾，讓咖啡做真正的主角。而這些材料亦會隨年月變化，演變出不同的模樣，這也象徵著一顆咖啡豆到一杯咖啡誕生的過程，每次品嚐可能都有不同的感受。

探訪過Craft的朋友，會發現咖啡店有兩個入口，喝espresso的客人可以坐在左邊，而另一邊近街的是一個hand drip bar。普遍咖啡店的做法，亦因空間有限的關係，出espresso和hand drip通常都是同一個counter。但大家都會明白，製作espresso和hand drip的過程，以至客人享用的心情、心態和喜好，其實都是有分別的。

同時考慮到咖啡店本來是窄長型，亦有一條不可移動的柱，要安排到咖啡師合適的工作位置，就要犧牲店內的通道的寬度，但這樣並不理想。要取之平衡，我們便大膽提出兩個入口的方法，讓客人根據自己的喜好，進入不同的空間。喝hand drip的朋友，可以更專注地欣賞手沖過程，同時亦有空間和咖啡師交流。後來才發現，趟開門的一刻，就像進入日本茶室的矮門一樣，是一個儀式，告訴自己整理思緒，預備好心情，好好享受一杯咖啡。

另一個關於CRAFT的迷思，就是近hand drip bar的石柱。石柱是主力柱，結構上支撐著整間咖啡店。既然不能移動它的位置，不如就索性將它變成設計的一部份，用來做幾個咖啡的比喻。我們保留了石柱最原始的狀態，師傅只作輕輕打磨，就如咖啡原產地的農夫採集咖啡豆一樣純粹。而上方一層漸變的白色油漆，是想到製作Iced Latte時，咖啡和牛奶融匯流動的治癒畫面。至於透明玻璃外殼，既是滿足衛生要求，亦是呈現建築原有狀態的最佳方法。做咖啡著重Origin，設計亦然。

阿樂在開店前已經選好Storm咖啡機，用全不鏽鋼造，同色機腳還要特別訂造，十分講究。難怪開張當天，很多咖啡界朋友來道賀之外，都要朝聖一下這部咖啡機。後來咖啡師告訴我，這部咖啡機比起其他普遍的咖啡店更先進，有很多平時不可以調校的地方都可以調校。沖到一杯正常的咖啡可能不難，但加了阿樂的技巧和執著，Craft才更與眾不同。

咖啡店的兩側皆是玻璃，我們想讓電車和巴士上的乘客透視到店內的設計；而喝啡的朋友亦都可以好好欣賞灣仔一角的街景。咖啡店外還有一棵老榕樹，它就像是摩理臣山道街角的守護神一樣，隔開馬路上的噪音和灰塵。好天氣的話，早上十一點的陽光會從大廈的狹縫中進來，穿透樹陰，再映在咖啡店的不鏽鋼枱面，一杯咖啡在旁，便是最唯美的畫面。

咖啡是大自然送給我們的禮物。所以做室內設計時，也要考慮設計如何融入四周的環境和事物，亦是一種為地球減負的方式。







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