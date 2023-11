Art & Living 寫設計 - 陳丞軒 Keith Chan



加入最愛專欄 收藏文章 室內設計貼士:5大準則教你如何選擇布料,打造出高質感氛圍! 從事設計多年,明白到室內設計的關鍵,除了空間規劃之外,物料選擇也大大影響到設計的效果。在眾多物料之中,以布料的選擇最為「親民」,即使你不是設計師,亦不打算大肆裝修,也可以挑選心水的布料佈置一番。可是布料的質料和款式千變萬化,難免令人不知從何入手。最近,我和同事參與了著名丹麥布料品牌 Kvadrat 的 product training,親身了解到一些揀布的貼士,正好與大家分享一下。 布料的顏色、質料喜好可以是很個人的,但是其質料的標準卻經過國際認證,可以作為選布的參考,我們可以從以下幾方面入手: 耐磨度 (Abrasion) 我們常用的家具如梳化、窗簾等,因應使用程度,會衍生出不同程度的磨擦;另外一般家庭使用,與酒店、辦公室等人流較高的商業或公共空間比較,家居使用的耐磨度要求相對較低。而用於耐磨度的國際認可測試,則有 Martindale 和 Wyzenbeek 兩種,前者用於歐洲和其他國家,而後者則用於美國。所謂耐磨度測試,是利用機器在布料上磨擦,直至布料出現損耗如起毛粒、掉線、磨損、破洞等,以較廣泛採用的 Martindale 的標準來說,則由10,000 至 45,000次磨擦不等。總括來說,家用的布料達到10,000 至 15,000次耐磨度已很理想,而辦公室和公共交通工具,則由 25,000 至 45,000次磨擦。 耐光性(Lightfastness) 受到陽光或燈光的紫外線影響,顏色布料或會出現褪色的問題,而耐光性的測試,則是利用模仿日光的光線照射布料,從而測試出布料經日光照射多久而出現褐色。這項測試的標準由 1-8 分不等,1分為最差,8分表現最佳,以一般家用來說,達到 5分屬於表現中等至不錯。另外亦需留意使用的位置,如靠近窗邊、居室面向西面,或者受射燈直接照射的話,則應選擇耐光性達 6-7分的布料。 我曾為 Fritz Hansen x Colourliving 設計 Showroom,陳列室除了陳列品牌的經典設計之外,亦選擇不同布料,為經典椅子賦予新形象,其中亦有用到丹麥品牌 Kvadrat 的布料。 遮光度(Light Filtering) 說到耐光性,令人不期然想到遮光窗簾,而應用於客廳、睡房、影音室等不同空間,所需要的遮光程度亦有所不同。遮光窗簾分有部份遮光(dim out)至全遮光 (blackout)不等,其遮光程度一般取決於布料的種類以及編織方法,還有在布料後面加上裏布,都可以增加其遮光度。Dim out 窗簾一般有 60 至 90%的阻隔光線的程度選擇,而 blackout 窗簾的遮光度則是 100%,系數愈高遮光程度相對較高,用家可因應不同需要選擇。 吸音程度(Sound Absorption) 選擇布料時,很多人都會忽略了吸音程度,試想像如果房內所用的都是石材、瓷磚、木材等「彈聲」的物料,物料未能把雜聲音吸掉,人多時便會出現聲音回彈、嘈雜的問題。而布料除了有阻隔聲音外洩的用途,亦可吸掉雜音,令環境變得寧靜,特別是書房、影音室甚或睡房等的空間,便需要吸音效能較佳的物料。除了專業用的吸音棉之外,布料、地毯等都有一定的吸音功能。而較常用於測試吸音效能的標準則是 EN ISO 354,應用於布料則分有平放 (flat) 和皺摺 (fold) 兩個標準,一般如伸展平放例如梳化、布面 panel 等,較理想的指數是70%;若是皺摺的情況,如窗簾等,則可達 90%的吸音程度。 環保認證(Certification) 在室內設計時,我們現在都特別關心所用的物料是否合乎環保標準,當中尤其以油漆、家具等會否釋放出揮發性有機化合物(VOC)。然而布料製造時牽涉多重繁複的工序,當中所用的科學物料,都會影響到其環保程度,如果布料獲得 EU Ecolabel, EPD, Greenguard 等高標準的專業認證的話,則確保布料 VOC 釋出程度較低,而且在生產時對環境造成最低的損害,我們在選擇布料時可多加留意。



【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」,舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在!► 立即訂閱

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

施政報告2023

More

Share













Copy Info

室內設計貼士:5大準則教你如何選擇布料,打造出高質感氛圍! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/keithchan/44463

Close