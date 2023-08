Art & Living 古董投資秘笈 - 費吉



加入最愛專欄 收藏文章 勞力士Rolex Daytona錶盤有BEYER雙重印記是真是假?N廠和ZF廠的復刻版名錶仿真度有多高?哪些死角位仿不到? 未入正題之前,先談談一樁名錶拍賣的醜聞! 2018年11月27日,香港富藝斯Phillips拍賣一枚1991(N-series)勞力士地通拿Daytona Ref. 16520。此錶的賣點是錶盤上印了與百達翡麗、勞力士關係非常密切的瑞士零售商”BEYER” 的雙重印記。 N系列 Ref. 16520是繼R、L、E、X系列之後的第5個系列,平凡過平凡,亦隨處可見,市價大約20多萬港元!但印了據說全世界只有8枚的”BEYER” 印記的地通拿Daytona Ref. 16520,拍賣成交價卻飊升至大約780,000港元,比市價足足貴了3倍! 1991(N-series)勞力士地通拿Daytona Ref. 16520的”BEYER” 雙重印記是真是假,只要問問還繼續做生意的Beyer便一清二楚!但富藝斯卻没有這樣做。一位懷疑”BEYER” 雙重印記是偽造的名錶專家,寄了一封電郵給Beyer,提出他的疑問,Beyer不用3天時間便回覆。電郵原文是德文: “Ich kann bestätigen, dass wir eine Rolex Daytona in Edelstahl mit der Referenz und der Seriennummer verkauft haben, aber ganz sicher nicht mit unserer Signatur auf dem Zifferblatt. Die ist woanders mal «ergänzt» worden.” 中文翻譯如下: 「我可以確認,我們出售帶有參考號和序列號的不銹鋼勞力士迪通拿,但錶盤上肯定沒有我們的簽名。它是在其他地方『後加』的。」 這下真相大白於天下!上世紀50年代之後的勞力士錶盤,根本不可能出現”BEYER” 的雙重印記!這是香港富藝斯的無心之失,還是刻意隱瞞印記是偽造這一個事實? 最近幾年,錶迷的熱門話題是究竟N廠和ZF廠的復刻版名錶,仿真度有多高?有人說ZF廠的「萬國葡七」、「寶珀五十噚」、「積家月相」、「萬國葡計」等的仿真度已高達90%,成為ZF廠的主要代表作和銷量冠軍,不止在中國大陸廣受歡迎,還遠銷海外! 據聞ZF廠的發展非常迅速,每月都有新產品面世,令到不少喜歡充大頭鬼的買家、玩家愛不釋手,山寨大廠因此賺到盆滿砵滿之餘,亦直接使到它們擁有龐大的資金加速硏究、發展復刻技術,形成一個惡性循環! 真正有錢的人對復刻版名錶嗤之以鼻,而兩餐不繼的人亦没有餘錢買錶。喜歡玩名錶的錶迷,花幾千元買一枚復刻版名錶研究、比較一番,撇開助長歪風不說,本亦無傷大雅,最怕是動用真金白銀買一枚正品,卻被騙買到N廠、ZF廠的高仿! ZF廠的百達翡麗鸚鵡螺5712/1A-001是近年出現,仿真度最高的復刻版名錶,但在資深名錶玩家眼中,還是充滿破綻! 首先,錶盤的6點、8點的刻度和中軸都只是形似,7點鐘月相盤不能正常使用。最關鍵的是機芯陀Oscillation weight為擺設。換句話說,月相Moon phase的功能仿不到,因為機械設計非常複雜。機芯陀是為自動上鍊而設,是所有機械錶的標準裝置。如果機芯陀不能自由擺動自動上鍊,即是要手動上鍊。 何謂上鍊?即是將發條Mainspring以機械運行方式慢慢收緊之後,讓它自行釋放動能推動傳動裝置Motion works的不同齒輪運行。 無論是N廠還是ZF廠的復刻名錶,月相和三問Minute repeater是死角,暫時仿不到。 這一枚百達翡麗鸚鵡螺5712/1A-001復刻名錶號稱一體機芯,其實是夾板機芯!另外,正品的擺輪Balance assembly是在六點鐘位置,復刻版的擺輪卻在九點鐘位置,跟正品的位置有所偏差;珍珠陀(機芯陀)方面,正品是在九點鐘位置,ZF廠的卻在12點鐘位置。 以上這些破綻,只要打開錶背看看便一目了然! 無論山寨廠的造假技術有多高超,與正品的比較,還是有一段距離! 作為名錶玩家、收藏家,最重要的一點是不要做小白。熟悉不同的機芯Movement、錶盤Dial設計因此是必需的,否則拿出三十多萬港元卻買了一枚ZF廠的百達翡麗鸚鵡螺5712/1A-001,豈不是非常冤枉!



銀行定存息率突破5厘!即刻上etnet格出最佳定存息率!► 了解詳情

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

勞力士Rolex Daytona錶盤有BEYER雙重印記是真是假?N廠和ZF廠的復刻版名錶仿真度有多高?哪些死角位仿不到? http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/percivaldavidfeiji/44111 etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊! ► 立即下載https://bit.ly/2UNb3QN 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close