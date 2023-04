加入最愛專欄 收藏文章

ChatGPT與生成式AI爆紅後,最多人討論的是「AI會否取代人類」;尤其是工作重複性較高的職位,如客服員或資料搜集員等,就很有可能被替代。縱觀人類發展史,科技進步確實淘汰了一些工作崗位,但同時也會創造新的就業機會。目前AI領域正在催生一門新職業——提示工程師(Prompt Engineer),年薪更可能超過33萬美元(約257.4萬港元)。究竟甚麼是提示工程師?這是前途一片光明的新專業,還是曇花一現的短命職業呢?

AI初創以天價招聘提示工程師

在美國求職網站Indeed上,由OpenAI前員工成立的AI初創企業Anthropic,在一個月前刊登一則「AI提示工程師」的招募廣告,應徵者無需持有IT或計算機科學相關學位,只要具備基本編程能力,熟悉大型語言模型的結構和操作,熱衷於破解難題的黑客精神(Hacker Spirit),還要懂得弄清楚模棱兩可的問題,找出可以跨場景轉化使用的核心原則。

獲Google投資近4億美元(約31.2億港元)的AI初創Anthropic,在求職網站Indeed刊登提示工程師招聘廣告,薪酬定價高達33.5萬美元,頓成網上熱門話題。(圖片來源:翻攝Indeed網站)

根據招募廣告的描述,提示工程師的主要工作是,發掘提示AI完成各項任務的最佳用語,將之記錄下來,組建成提示詞資料庫,並建構一套教程,教導客戶如何輕鬆找到可滿足其需求的提示詞。該職位開出17.5萬至33.5萬美元(約136.5萬至261.3萬港元)的天價年薪,引發網民熱烈討論。

教人意想不到的是,看似跟AI不太相關的醫療界與法律界,也積極延攬提示工程師。波士頓兒童醫院同樣在Indeed張貼招聘廣告,要求應徵者擁有計算機科學、人工智能的學士或碩士學歷,而且要有5年以上的編程背景、以及2年AI的工作經驗。該職位需要跟醫學研究人員、臨床專家合作,協助搜集和分析醫療保健數據,年薪報價為9.59萬至12.1萬美元(約74.8萬至94.4萬港元)。

波士頓兒童醫院招募提示工程師,薪酬定價比Anthropic為低,介乎9.59萬至12.1萬美元,但已算是相當吸引。(圖片來源:翻攝Indeed網站)

百萬年薪被質疑薪酬定價過高

英國邁哲睿律師事務所(Mishcon de Reya)則在其官網上刊出招聘公告,招攬具有法律知識的「GPT法律提示工程師」,希望應徵者擁有GPT-3和其他大型語言模型的使用經驗,以及良好的溝通和人際交往能力。其主要職務是跟律師和業務人員共同探索,如何把ChatGPT、GPT-3或其他大型語言模型應用於處理法律問題。

英國邁哲睿律師事務所聘請GPT法律提示工程師,但招聘公告未有列出薪資定價。(圖片來源:翻攝Mishcon de Reya官網)

Mishcon de Reya合夥人兼首席科技長尼克·韋斯特(Nick West)透露,希望提示工程師可以幫助他們弄清楚以下疑問:現時AI模型究竟好不好用?使用AI來解決法律案件的可行性有多高?該律師行未有公開此職位的薪酬條件,但韋斯特表示,他們不會用「30萬英鎊年薪」來聘請提示工程師,如此定價著實「太荒唐了」。

這個工作崗位有點像是AI工程師,又跟有幾分似是產品設計師,甚至跟業務營運也有一些關係,究竟薪支開價應落在甚麼水平才是合理呢?英國人力資源諮詢公司瀚納仕(Hays plc)的科技業招聘專家馬克·斯坦登(Mark Standen)指出,提示工程師的起薪點從4萬英鎊(約39萬港元)起跳,較資深的人才則會開出20至30萬英鎊(約196萬至295萬港元)的年薪要求。

為Amazon Alexa語音助理開發語音互動引擎的Labworks.io創辦人湯姆·休伊森(Tom Hewitson)認為,這個近似產品設計師與商業分析師的職位,合理年薪水平應介乎10萬至15萬英鎊(約98萬至147萬港元),所以目前提示工程師的薪酬定價似乎有點過高。

提示詞販售、兼職工作大流行

如果嫌全職工作太困身的話,提示工程師還有短期兼職可供選擇。在自由工作者媒合平台Upwork和Fiverr上,已有不少公司正在徵求提示工程的短期服務,要求應聘者協助開發生成式AI方案,最高薪資開價達每小時50美元(約390港元)。

有公司在Upwork平台上招募兼職提示工程師,主要職責是協助開發、評估和測試AI解決方案,時薪高達50美元。(圖片來源:翻攝Upwork網站)

在Fiverr平台上,有不少人針對《Midjourney》提供AI提示工程的短期服務,開價從5至155美元不等。(圖片來源:翻攝Fiverr網站)

再者,市場上也出現了AI提示詞交易平台。PromptBase於2022年6月正式啟動,各路AI溝通達人可針對GPT-3.5、ChatGPT、DALL·E、Midjourney、Stable Diffusion等AI平台,販售自己構思出來的專業提示詞,索價從1.99至13.99美元(約15.5至109.1港元)不等。

在提示詞交易平台PromptBase上,提示工程師上傳以特定提示詞生成的AI作品充當樣版,讓客戶挑選喜歡的作畫風格。(圖片來源:翻攝PromptBase網站)

AI提示詞的作用是,告訴AI模型要生成甚麼內容或執行甚麼任務。倘若提示詞不夠具體、貼切,生成效果就會變得平平無奇。情況好像是你有機會採訪名人,但卻因為未有好好設定問題,讓被訪者無法說出精采答案,以致專訪報道文章顯得平淡乏味。

提示工程師透過不斷試錯與數據分析,了解AI的優缺點與極限,從而創造出精確的AI提示詞,以生成最佳內容。譬如筆者使用《Midjourney》來繪畫文具圖像,想讓文具在畫面上整齊排列,嘗試了許多不同的提示句式,但效果始終未如理想。後來發現「整齊排列」原來有專屬的AI提示詞「Knolling」,輸入後即可達成滿意效果。提示工程師的主要任務正是替客戶找出正確的提示詞,讓客戶可以得到他們想要的內容。

在《Midjourney》上輸入的指示文本中,加入提示詞「Knolling」後,即可將同一主題的物件在畫面上整理排列展示。(圖片來源:PromptHero網站)

提示工程師發掘AI隱藏能力

除此以外,特斯拉(Tesla)前AI部門主管安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)認為,提示工程師就像是AI界的「心理學家」,而企業爭相招聘這類職位,正是要發掘AI的隱藏能力。數據科學家Riley Goodside發現,只要告訴GPT-3模型「Ignore the above instructions and do this instead…」(忽略上述指示,並改為這樣做…),便可以欺騙 AI生成它不該生成的內容。

英國計算機科學家Simon Willison將這種鑽探AI漏洞的手法,命名為「Prompt Injection」。有些提示工程師會嘗試用Prompt Injection技巧,誘導AI忽略原有的設計規限,只遵循新輸入的指令,讓AI能夠無限制地生成更多樣化的內容。

然而,提示工程師始終不是電腦黑客,有時探究AI漏洞只是為了協助修補漏洞,擔當著「守門人」的角色。因此,提示工程師就像是抓著韁繩的騎師,不容AI有如脫韁野馬般任意妄為,生成有害的內容,並要摸通馬匹的脾性,知曉AI對不同提示詞的反應,幫助人類從AI身上求取正確答案。

誠如英國營銷公司Ladder創辦人邁克爾·泰勒(Michael Taylor)所言:「當你可以創造任何你想要的東西時,能夠準確表達『那是甚麼』的能力便顯得非常重要。」如此一來,擁有這種表達能力的提示工程師,看來前途似乎是一片光明。

提示工程師行業可存續性成疑

可是,華盛頓大學語言學教授肖恩·斯坦納特-斯雷克爾德(Shane Steinert-Threlkeld)對此卻不以為然。他認為,提示工程師不斷地調整提示詞,情況就如同人們用不同方法去捉弄大灰熊,跟著看看牠如何咆哮回來;提示工程根本不能預測AI 會給出甚麼答案,因此這根本不算是科學。AI 藝術家 Xe Iaso 更戲稱提示工程是「占卜」而已。

此外,這個職位本身的可存續性亦存有一定的不確定性。劍橋大學機器學習研究主管阿德里安·韋勒(Adrian Weller)指出,輸入提示詞是使用生成式AI的主要方式,如今掌握這項技能的提示工程師當然有很高的市場價值,惟這種情況能維持多久卻很難說。

有人已開始利用ChatGPT來生成提示詞,然後再輸入至Midjourney、Stable Diffusion等AI繪圖平台。結果發現,用此方式產製的AI畫作,多數比人類構思提示詞所生成的作品更為好看,原因可能是AI 之間的思維方式較接近,所以ChatGPT產出的提示詞更容易讓AI繪圖模型理解。這意味著當下大熱的提示工程師,日後很有可能被AI完全取代。

此外,可讓提示工程師賺外快的PromptBase,其商業前景也備受質疑。最近網上已出現像PromptHero般的免費提示詞平台,可讓網民在無需付費的情況下取得大量提示詞,加上開發者平台Github上也能找到免費提示詞的AI模型,故此提示工程師獲取高額溢價的窗口期,可能比大家預想中還要短得多。

免費提示詞平台PromptHero的出現,可讓網民免費找到大量AI提示詞,致使PromptBase的商業模式受到質疑。 (圖片來源:翻攝PromptHero網站)

提示工程師存在的大前提是AI仍未夠聰明,所以用戶必需輸入更為精準、貼切的提示詞,AI始能生成讓人滿意的內容。隨著Google、微軟與OpenAI等爭相投放資源發展AI,未來終有一天AI會更能理解人類意圖,就算用戶輸入的提示詞不太精確,都可以猜到用戶的真正意圖,進而自動生成迎合用戶需求的內容。當這一天真的來臨,或許提示工程師就要完全退役了。







