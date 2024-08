AI | AMD豪擲380億收購ZT Systems！是挑戰NVIDIA關鍵拼圖？解讀併購案背後AI策略意義

加入最愛專欄 收藏文章

輝達(NVIDIA)以近乎無敵姿態雄霸AI晶片市場,若要數有資格與其放手一搏者,非超微(AMD)莫屬。近日AMD斥資49億美元(約382.2億港元)買下雲端伺服器製造商ZT Systems,被視為其AI策略中的重要一步。究竟這家伺服器廠有何特別之處,讓AMD不惜以重金將其納入麾下?ZT Systems又是否真的可以增加其挑戰NVIDIA的本錢呢?

AMD挖NVIDIA供應商牆腳

2024年8月19日,AMD宣布以49億美元的現金加股票方式收購ZT Systems,創下自2020年以490億美元(約3,822億港元)併購晶片設計廠賽靈思(Xilinx)的第二大交易。

有趣的是,ZT Systems是NVIDIA AI加速器GB200的供應商之一,因而惹來市場對AMD「挖輝達牆腳」的議論。AMD執行長蘇姿丰指出,ZT Systems的主要業務為設計、製造和發售伺服器系統及高速儲存解決方案,每年收入高達100億美元(約780億港元),接近該公司2023年總收入227億美元(約1,770.6億港元)的一半。

但蘇姿丰卻表示,當收購交易完成,就會把ZT Systems伺服器製造業務分拆發售,只會保留其系統設計部門,包括約1,000名工程師。ZT Systems執行長張德明(Frank Zhang)將加入AMD,直屬於AMD數據中心業務負責人、執行副總裁兼總經理福雷斯特·諾羅德(Forrest Norrod)。AMD預計,整項收購案將於2025上半年完成,隨後再花12至18個月完成伺服器製造業務的出售。

成立於1994年的ZT Systems,總部位於美國紐澤西州,為超大規模(Hyperscale)雲端服務商提供AI和一般運算基建,是業內的主要供應商之一。(圖片來源:ZT Systems官網)

AMD執行長蘇姿丰表示,收編ZT Systems工程師後,AMD能夠加快測試、推出最新AI GPU,滿足微軟(Microsoft)等雲端巨頭的要求。(圖片來源:AMD官網)

賣掉製造業務以免跟客戶競爭

蘇姿丰之所以要將賣出ZT Systems最賺錢的伺服器製造業務,主要原因是避免跟自己的客戶競爭。目前AMD的主要客戶包括戴爾(Dell)、美超微(Super Micro Computer)等伺服器製造商。他們購入AMD晶片後,用作組裝自家品牌的伺服器,然後販售給數據中心客戶。因此,AMD 賣掉ZT Systems伺服器製造業務,代表著無意進軍伺服器製造領域,只會專注於AI晶片業務。

AMD收購ZT Systems的金額,比2024年AI晶片預期收入45億美元(約351億港元)還要多;考慮到日後將失去ZT Systems製造部門的收益,加上增聘1,000名工程師的1.5億美元(約11.7億港元)人力成本,可見AMD對今次收購案確實下了不小的賭注。為甚麼蘇姿丰願意作出這樣的豪賭呢?

國際顧問諮詢機構麥肯錫(McKinsey)評估,現時美國每年約有1,500名新工程師投身半導體行業;如只考慮高階技師的話,每年新入行者更少至1,000名左右,惟未來5年美國晶片業對這類人才的需求預計將高達75,000人,因此勞動力不足將成為AI產業發展的一大阻礙。

併購行動真正目的是收購人才

對AMD來說,併購ZT Systems後,一舉收編1,000名富有經驗的工程師,正好解決人力短缺的難題。市調機構伯恩斯坦(Bernstein)指出,AMD大客戶不會只買單一AI晶片,而是購入整座AI系統,因此掌握伺服器系統專業知識的人才顯得格外重要;換言之,ZT Systems併購案可以視為一場收購人才的行動。

蘇姿丰表示,透過這宗收購案,該公司將獲得約1,000名在主機板、電源、散熱、網絡與機架設計方面,擁有深厚專業知識的世界級工程師,有助於AMD加快AI產品的上市速度,並為客戶打造更能滿足其業務需要的AI模型。她直言:「這讓我能夠告訴客戶,讓我幫助你們建立下一個機器學習模型訓練集群;告訴我你們所重視的事,我現在有非常龐大的設計團隊可以幫你達成。」

除此以外,ZT Systems的加入,還可以幫助AMD改善兩大競爭劣勢,增加其挑戰NVIDIA的本錢。跟傳統伺服器不同,AI伺服器的製作難度非常高,NVIDIA必需掌握每個製造環節的系統技術,方能生產出符合AI運算各方面需求的產品,例如其DGX平台AI伺服器解決方案,提供了開發和部署AI所需的軟硬件完整配套。

幫助AMD改善兩大競爭劣勢

至於AMD,在數據中心AI基建領域有兩大短板,分別為軟件配套、以及系統規模和成熟度,故此其解決方案仍以晶片硬件為主,要透過伺服器製造商作進一步的系統整合,始可將完整產品交付給客戶。

顧問諮詢公司Moor Insights & Strategy認為,現時客戶已開始要求AI晶片廠提供整個伺服器機架與軟件堆疊,所以AMD必需盡快趕上此市場要求。該公司併購ZT Systems後,正可以補足其解決方案「晶片以上,軟件未滿」(Above the Chip and Below Software)的能力。

另一投顧機構新街研究(New Street Research)指出,AMD在AI機櫃和系統級整合兩方面落後於NVIDIA,以致其晶片常被用於較簡單、小規模的AI應用;當AMD將ZT Systems的系統設計能力為之所用後,相信其產品的應用範圍將可大幅拓展。因此新街研究預測,到2027年AMD針對數據中心的AI晶片銷量可望達到200億美元(約1,560億港元),讓其市佔率穩超10%,這樣方有資格成為NVIDIA的長期競爭對手。

市場預期,收購ZT Systems後,AMD可以提升機架規模優化解決方案的能力,預期2026年新一代 AI加速器MI400推出時,將會同步推出系統級整合的彈性方案。(圖片來源:AMD官網)

