AI | AMD豪擲380億收購ZT Systems！是挑戰NVIDIA關鍵拼圖？解讀併購案背後AI策略意義

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輝達（NVIDIA）以近乎無敵姿態雄霸AI晶片市場，若要數有資格與其放手一搏者，非超微（AMD）莫屬。近日AMD斥資49億美元（約382.2億港元）買下雲端伺服器製造商ZT Systems，被視為其AI策略中的重要一步。究竟這家伺服器廠有何特別之處，讓AMD不惜以重金將其納入麾下？ZT Systems又是否真的可以增加其挑戰NVIDIA的本錢呢？

AMD挖NVIDIA供應商牆腳

2024年8月19日，AMD宣布以49億美元的現金加股票方式收購ZT Systems，創下自2020年以490億美元（約3,822億港元）併購晶片設計廠賽靈思（Xilinx）的第二大交易。

有趣的是，ZT Systems是NVIDIA AI加速器GB200的供應商之一，因而惹來市場對AMD「挖輝達牆腳」的議論。AMD執行長蘇姿丰指出，ZT Systems的主要業務為設計、製造和發售伺服器系統及高速儲存解決方案，每年收入高達100億美元（約780億港元），接近該公司2023年總收入227億美元（約1,770.6億港元）的一半。

但蘇姿丰卻表示，當收購交易完成，就會把ZT Systems伺服器製造業務分拆發售，只會保留其系統設計部門，包括約1,000名工程師。ZT Systems執行長張德明（Frank Zhang）將加入AMD，直屬於AMD數據中心業務負責人、執行副總裁兼總經理福雷斯特·諾羅德（Forrest Norrod）。AMD預計，整項收購案將於2025上半年完成，隨後再花12至18個月完成伺服器製造業務的出售。

成立於1994年的ZT Systems，總部位於美國紐澤西州，為超大規模（Hyperscale）雲端服務商提供AI和一般運算基建，是業內的主要供應商之一。（圖片來源：ZT Systems官網）

AMD執行長蘇姿丰表示，收編ZT Systems工程師後，AMD能夠加快測試、推出最新AI GPU，滿足微軟（Microsoft）等雲端巨頭的要求。（圖片來源：AMD官網）

賣掉製造業務以免跟客戶競爭

蘇姿丰之所以要將賣出ZT Systems最賺錢的伺服器製造業務，主要原因是避免跟自己的客戶競爭。目前AMD的主要客戶包括戴爾（Dell）、美超微（Super Micro Computer）等伺服器製造商。他們購入AMD晶片後，用作組裝自家品牌的伺服器，然後販售給數據中心客戶。因此，AMD 賣掉ZT Systems伺服器製造業務，代表著無意進軍伺服器製造領域，只會專注於AI晶片業務。

AMD收購ZT Systems的金額，比2024年AI晶片預期收入45億美元（約351億港元）還要多；考慮到日後將失去ZT Systems製造部門的收益，加上增聘1,000名工程師的1.5億美元（約11.7億港元）人力成本，可見AMD對今次收購案確實下了不小的賭注。為甚麼蘇姿丰願意作出這樣的豪賭呢？

國際顧問諮詢機構麥肯錫（McKinsey）評估，現時美國每年約有1,500名新工程師投身半導體行業；如只考慮高階技師的話，每年新入行者更少至1,000名左右，惟未來5年美國晶片業對這類人才的需求預計將高達75,000人，因此勞動力不足將成為AI產業發展的一大阻礙。

併購行動真正目的是收購人才

對AMD來說，併購ZT Systems後，一舉收編1,000名富有經驗的工程師，正好解決人力短缺的難題。市調機構伯恩斯坦（Bernstein）指出，AMD大客戶不會只買單一AI晶片，而是購入整座AI系統，因此掌握伺服器系統專業知識的人才顯得格外重要；換言之，ZT Systems併購案可以視為一場收購人才的行動。

蘇姿丰表示，透過這宗收購案，該公司將獲得約1,000名在主機板、電源、散熱、網絡與機架設計方面，擁有深厚專業知識的世界級工程師，有助於AMD加快AI產品的上市速度，並為客戶打造更能滿足其業務需要的AI模型。她直言：「這讓我能夠告訴客戶，讓我幫助你們建立下一個機器學習模型訓練集群；告訴我你們所重視的事，我現在有非常龐大的設計團隊可以幫你達成。」

除此以外，ZT Systems的加入，還可以幫助AMD改善兩大競爭劣勢，增加其挑戰NVIDIA的本錢。跟傳統伺服器不同，AI伺服器的製作難度非常高，NVIDIA必需掌握每個製造環節的系統技術，方能生產出符合AI運算各方面需求的產品，例如其DGX平台AI伺服器解決方案，提供了開發和部署AI所需的軟硬件完整配套。

幫助AMD改善兩大競爭劣勢

至於AMD，在數據中心AI基建領域有兩大短板，分別為軟件配套、以及系統規模和成熟度，故此其解決方案仍以晶片硬件為主，要透過伺服器製造商作進一步的系統整合，始可將完整產品交付給客戶。

顧問諮詢公司Moor Insights & Strategy認為，現時客戶已開始要求AI晶片廠提供整個伺服器機架與軟件堆疊，所以AMD必需盡快趕上此市場要求。該公司併購ZT Systems後，正可以補足其解決方案「晶片以上，軟件未滿」（Above the Chip and Below Software）的能力。

另一投顧機構新街研究（New Street Research）指出，AMD在AI機櫃和系統級整合兩方面落後於NVIDIA，以致其晶片常被用於較簡單、小規模的AI應用；當AMD將ZT Systems的系統設計能力為之所用後，相信其產品的應用範圍將可大幅拓展。因此新街研究預測，到2027年AMD針對數據中心的AI晶片銷量可望達到200億美元（約1,560億港元），讓其市佔率穩超10%，這樣方有資格成為NVIDIA的長期競爭對手。

市場預期，收購ZT Systems後，AMD可以提升機架規模優化解決方案的能力，預期2026年新一代 AI加速器MI400推出時，將會同步推出系統級整合的彈性方案。（圖片來源：AMD官網）

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