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不經不覺，互聯網已發展到第三代（Web 3.0）。

有指Web 3.0追求「親私隱、反壟斷」，原因是互聯網發展到第二代時，出現企業巨頭壟斷的現象。科網巨頭經常在自家擁有的中央伺服器蒐集大量數據，包括客戶的興趣、飲食偏好、收入、信用卡、瀏覽習慣、搜索和網上購物等，個人數據可能會被出售。因此，當互聯網發展到第三代，便希望改變現狀。

（圖片來源︰iStock）

Web 3.0的中心思想是權力下放（或稱去中心化），手段是以區塊鏈這種驅動元宇宙的基礎技術，把科網巨企所依賴的中央資料庫，變成任何人毋須授權都可使用的共享資源。區塊鏈的特殊性在於它不似銀行般控制自家客戶的賬戶資料，而是由用戶集體維護。區塊鏈最早的應用是加密貨幣，今天擴展到NFT和DeFi等領域。

由於數據分散存放在多個節點（nodes）以備份，可防止機件故障、電腦或手機被駭而令服務中斷，預料Web 3.0可以減少黑客的威脅。加上，Web 3.0特質之一是「去信任化」（trust-less）及「無權限化」（permissionless），參與者可直接互動，毋須通過受信任的中介，也不用經過管理機構授權，網絡用戶活動變得更自由靈活。

目前牽涉Web 3.0 的業務相當廣泛，如有初創為他人提供構建區塊鏈應用程式的工具，使開發人員可以輕鬆創建基於Web 3.0的服務；有公司建立了一個分散的網絡，把不同訊息混合，令他人無法分辨誰向誰發送什麼，避免訊息被人窺探；有網站專為體育迷購買和銷售數碼收藏品等。

近年，Web 3.0可謂氣勢如虹，有不少資金流入相關行業，全球加密領域的風險投資更由2020年不足50億美元，大幅增長到去年的250億美元，非常矚目，但同時也存在很多質疑的聲音。

例如加密貨幣是Web 3.0重要一環，但比特幣等挖礦會耗用大量能源。《紐約時報》報導，2018年開始，比特幣挖礦所需電力估計比擁有583萬人口的丹麥所使用的還要多；在2021年5月的加密幣價值高峰，要挖出一個比特幣，估算要花上一個普通家庭13年的用電量。雖然區塊鏈已發展出不同的驗證和確認方法，可減少耗電，然而在比特幣挖礦未有明顯改善前，仍會為人詬病，被質疑為甚麼數據私隱會較環保重要。

有人又懷疑，如果所有數據都在區塊鏈上，那麼它儲存在哪裏？最終數據會否仍由亞馬遜、谷歌，以及微軟等託管？由於技術複雜，大多數人無法直接與區塊鏈互動，結果他們會選擇依靠中介，有違Web 3.0去中心化的初衷。而且，Web 3.0的重點是去中心化，這樣難免有分散資源之嫌，可能會阻礙未來技術的發展。

不過，無論有多少質疑，Web 3.0的發展勢頭已不容忽視，估計它將佔據了小眾但利潤豐厚的市場，如非同質化代幣（NFT）。而且，在元宇宙（Metaverse）之下，Web 3.0將有更大的發揮空間，因為區塊鏈可以用來追蹤數碼物件的擁有權，並把它們從一個虛擬世界轉到另一個虛擬世界。

科技推陳出新，互聯網也持續革新。面對瞬息萬變的今天，我們應及早裝備自己，以迎接不一樣的數碼未來。







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