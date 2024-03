Foodie What’s On

應該無人能抗拒新鮮出爐的麵包吧。港式菠蘿包雞尾包腸仔包,至近年大受歡迎的貝果牛角酥酸種麵包,統統都各有捧場客。CNN 早前選出「全球最佳 50 種麵包」(50 of the world’s best breads),按麵包的代表性、獨特成分,以及進食時的愉悅純粹惑而評選。當中香港的排包、中國的燒餅、日本的咖哩包都榜上有名。

CNN 指,香港的排包(Pai bao)以「湯種」技術製作出超鬆軟、且奶味香濃的甜包,令人回味。中國的代表則是燒餅(Shaobing),燒餅師傅將麵糰旋轉、拍打成薄片,帶芝麻籽的外皮焗得香脆,北方則喜歡加入黑芝麻醬、燻肉、四川花椒等餡料,鹹甜皆可。

View this post on Instagram A post shared by Carmabumi烘焙日常 (@carbu_bakeland)

日本的咖哩麵包(Kare pan)同樣上榜,日本人在麵包中加入濃郁的咖哩內餡,再下鍋炸至金黃酥脆,CNN 讚其外脆內軟的口感。而街頭小食雞蛋糕(Gyeran-ppang)也被形容為韓國的冬日暖心食物,麵糰中加入火腿、芝士和芫荽碎,上面再有一隻烤熟雞蛋,相當暖胃。

韓國街頭小食雞蛋糕(圖片來源︰Korea Tourism Organization)

來自冰島的黑麥麵包(Dökkt rúgbrauð)就以傳統方法烘焙,把麵糰進入桶再埋入溫泉附近,利用地熱烤焗 24 小時,吃起來鬆軟綿密,質地如蛋糕般。另外,法國長棍包(Baguette)、加拿大蒙特利爾貝果(Montreal bagels)、英國洞洞鬆餅(Crumpets)、馬來西亞印度煎餅(Roti Canai)等都上榜 CNN 的「全球最佳 50 種麵包」。

