全球最佳航空公司排名2024：國泰、大韓排名上升？這間成為世一！新加坡航空、全日空今次排第幾？即睇排行榜Top 25名單

加入最愛專欄 收藏文章

去旅行其中一件重要的是買機票，大家有沒有心水的航空公司？可能大家坐過一次飛機後，就會對該航空公司有一個評分，高分的話，下次旅遊就會繼續選擇同一間。但沒可能所有航空公司都試過，所以這時航空公司排名就十分重要，近日，最佳航空公司名單出爐，即睇哪一間是最佳航空公司！

航空評鑑網站AirlineRatings在早前公布了2024年的最佳航空公司排名，在12 項標準中選中25間最佳航空公司，部分標準包括安全、機隊年齡、乘客評論、、嚴重事故等，即睇最佳航空公司Top 25！

最佳航空公司第25名：美國航空

最佳航空公司第24名：聯合航空

最佳航空公司第23名：達美航空

最佳航空公司第22名：加拿大航空

最佳航空公司第21名：英國航空與西班牙航空(IGA集團)

最佳航空公司第20名：土耳其航空

最佳航空公司第19名：漢莎航空

最佳航空公司第18名：阿拉斯加航空

最佳航空公司第17名：夏威夷航空

最佳航空公司第16名：芬蘭航空

最佳航空公司第15名：日本航空

最佳航空公司第14名：TAP葡萄牙航空

最佳航空公司第13名：長榮航空

最佳航空公司第12名：新加坡航空

最佳航空公司第11名：越南航空

下一頁：最佳航空公司第1至10名







etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情