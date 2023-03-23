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港鐵、巴士、小巴都是我們常用的交通工具，大家平時返學、返工或外出遊玩，最喜歡乘搭哪一種呢？港鐵宣布將會推4天「半價乘車」感謝日，另外最近機場快線都會有乘車優惠，即睇詳情！

政府及港鐵早前公布最新的可加可減票價調整機制，而就上年的服務延誤罰款額，港鐵將於今年4月及5月一共推出4次「感謝日」回贈乘客。大家只要在「感謝日」當日以八達通、車票二維碼繳付車資，就可以在所有港鐵路線和港鐵巴士車程享有半價優惠，不過機場快線是除外的。值得一提的是享用「二元乘車優惠」的乘客，都可以享有半價優惠，即是$1坐港鐵！4次「感謝日」分別如下：

4月8日

4月9日

5月13日

5月14日

最近要旅行，但又未計劃好如何到機場的話，不妨考慮一下搭機場快線。因為港鐵由2023年4月1日至2023年5月1日都推出了新優惠：



1. 3至11歲的小童使用有效的小童八達通可免費乘搭機場快線

2. 64歲或以上的長者使用有效的樂悠咭或長者八達通，亦可享半價乘搭機場快線，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。





如果是和朋友出遊，可以考慮去機場快線客務中心(博覽館站除外)選購二至四人團體套票，乘搭機場快線單程往/返機場及指定車站(香港站、九龍站或青衣站)，折扣高達63折。







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