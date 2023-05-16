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【晴報專訊】內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第四季《乘風2023》日前播最新一集，蔡少芬（Ada）與隊友組女團玩跳唱，苦練舞技的Ada雖然一度壓力爆煲，崩潰痛哭，但正式演出時表現出色，令她得戚說：「我是一個唱跳歌手。」

演戲出身的Ada跳唱絕不失禮，令觀眾眼前一亮。

《乘風2023》33位姐姐分九組公開對戰，向來以演戲為主的蔡少芬曾大吐苦水︰「說實話，唱歌跟跳舞真的不是我的菜（強項），你們不會相信我有多大壓力！」Ada與內地女星趙麗娜、汪小敏、卡捷琳娜（凱麗）組成「期間限定」女團，跳唱歌曲《以愛為囚》，她們排練時，各自努力背誦歌詞、舞步，但Ada一邊面壁，一邊唸唸有詞，但總是忘詞。

Ada狂練舞技未能入腦，一度崩潰爆喊。（微博圖片）

愈來愈焦急的Ada自責說：「得嗰四句（歌詞），完全都唔記得，真係白癡！」她又說︰「我老了，希望自己能夠不要拖累別人，我亦不想看見自己很爛的表現，就是爛泥扶不上牆那種。」沮喪的她壓力爆煲狂喊，其他隊員見狀即上前安慰，平日性格硬朗的Ada伏在汪小敏身上哭訴︰「怎麼這樣難，好辛苦，生仔都無咁辛苦。」

自認嘔心瀝血

不過，正式演出時，四位女星以白色露腰裝上陣跳唱，Ada表現對辦，未見半點甩漏，眾人演出不僅獲全場觀眾歡呼，亦獲其他組的「姐姐」大讚。如釋重負的Ada即搞笑說︰「大家見到我，知道我是一個唱跳歌手。」前晚她在微博留言︰「我盡力了，嘔心瀝血的乘風。」





前日母親節，Ada上載一家五口合照曬幸福。（微博圖片）







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