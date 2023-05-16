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【晴報專訊】台灣天王周杰倫（周董）前晚在中環海濱舉行演唱會尾場，個唱在風雨中舉行，不過場外場內觀眾仍冒雨聽歌，就連現年91歲的胡楓（修哥）亦淋雨睇騷；難怪周董一見修哥，即邀請對方點唱，對前輩十分尊敬。

周董開七場個唱，場場爆滿。

前晚不少圈中人冒雨欣賞周杰倫演唱會尾場，包括甄子丹夫婦、胡楓、戴祖儀、吳若希、姚子羚、霍啟剛及郭晶晶等。因天雨關係，前晚遲了20分鐘開場，但無損觀眾的熱烈氣氛，入座觀眾人數不減；大會事前曾呼籲歌迷別到場外聽歌，免生危險，但前晚在中環海濱碼頭外，仍有近兩萬人「免費」收聽周董的現場演出。

甄子丹代勞點唱

前晚周董透過現場大屏幕跟子丹及修哥打招呼，周董表示曾邀請子丹擔任他的紅館個唱嘉賓︰「記得有次我開騷唱到《雙截棍》，你就升上台耍雙截棍，係咪好犀利呀？」周董亦感謝修哥欣賞他的演出，又指修哥跟他一樣，都是在1月18日生日；他邀請修哥點唱，修哥以普通話回應︰「甚麼歌也可以。」子丹則說︰「我幫修哥點歌《千里之外》。」修哥雖然淋雨睇騷，但一邊聽歌，一邊揮動應援燈，依然非常精靈。

修哥揮動應援燈，相當興奮。

子丹（左二）偕外母及太太汪詩詩睇騷，慶祝母親節。

到了幸運觀眾點唱環節，不少粉絲各出奇謀，有男粉絲高舉「今日我生日」的燈牌，成功獲周董唱歌慶生。完騷後，周董在IG留言說︰「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來七場是不夠的，對吧？太陽之子這個稱號我先拿走囉！祝大家母親節快樂。」不少歌迷高呼七場未夠喉，應該開夠70場才能滿足大家。







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