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現年34歲嘅黃心穎上月27日低調舉行婚禮，今年初正式以歌手復出的心穎開始重新活躍於幕前。日前佢於Instagram久違分享泳照，不過一直喺「風眼」附近嘅佢就因為一件道具而再被批評。

黃心穎喺相中用獨角獸水泡，而黃心穎前度馬國明嘅未婚妻湯洛雯就正正最愛獨角獸，令網民不禁諗到新婚冇耐嘅「好勝心穎」係咪意有所指，早過前好姊妹結婚而「示威」。

湯洛雯（靚湯）今日（5日）出席聖誕揭幕活動大展歌喉，受訪時表示已有3年未有公開獻唱，承認近日都有留家「操曲」。問到未婚夫馬國明反應時，佢冧爆表示男方係好好先生，乜都話好。

心情大好嘅佢對於前好姊妹大曬獨角獸水泡被指係示威一事都有所回應，靚湯完全冇上心，仲幫口解畫：「我覺得大家唔好咁敏感，各自都有新生活，佢（心穎）結婚我都祝福佢嘅。」靚湯分享婚禮籌備已進入最後階段，近日獲不同朋友安排單身派對，相反馬國明約朋友食飯意欲唔大，寧願踢番場波好過，靚湯都好滿意呢個「深閨」老公。

靚湯仲自爆減肥減到上圍縮水，透露婚禮將於亞熱帶地方舉行，獲邀出席人數少於80位，全個行程約3天。佢又透露伴娘團加埋細妹有6個，分別嚟自圈中及以前中、大學同學仔。靚湯稱自己「睇數好緊」，婚禮費用應該平過喺香港搞。







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