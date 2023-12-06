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劉德華的爸爸劉禮11月20日不幸離世，「華仔天地」華博於11月23日下午5點宣布：「父親於20號在家人陪伴中安詳離開了」，歌迷紛紛留言安慰偶像，其後華博亦換成黑白色界面。2013年「華仔天地」成立25周年提前8日與歌迷慶祝，父母也到場切蛋糕。當晚依照慣例由爸爸劉禮開香檳，當時51歲的劉德華則靠在爸爸肩上撒嬌，直呼幸福。劉父間中有出席「華仔天地」聚會，跟華仔粉絲們相處融洽，據知劉父已有5、6年未有再出席聚會，華仔粉絲得知噩耗亦十分傷心。

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昨日(5日)劉德華為爸爸於香港殯儀館設靈，供親友弔唁，而「華仔天地」會員獲安排於晚上九點至十點可進入靈堂弔唁。中午約12點許，劉德華乘坐座駕抵達北角的香港殯儀館，直駛入停車場，車內全部落簾遮掩，七人車隨後有三名人士落車，其中一位男士的後尾枕看似是劉德華本人，但就未見其妻女同行。

劉德華在圈中人緣廣，不少圈中好友都送上花牌致哀，當中包括歐陽妙芝、容祖兒、胡楓、葉振棠，還有部分外地歌迷分會都有獻花悼念劉爸爸。











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