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睽違3年，鄭中基(Ronald)再度在香港開騷，2月14日於紅館舉行了《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》第二場，當日更係情人節，現場fans靜悄悄地為Ronald準備手幅，唱到新歌〈答案〉時全場突然舉起兼發起燈海，Ronald見到突然怕醜起來，靦腆地笑說：「嘩！多謝。」

為到fans驚喜，作為情人節場，Ronald也邀請埋LMF驚喜現身，一出場LMF眾人一一以「搞鬼」賀詞為大家送上祝福「祝大家不勞而獲、身體健康、有嘢唔使做！」再與Ronald合唱〈愛是〉，然後，LMF帶領觀眾一同唱出〈大懶堂〉，氣氛熱爆全場！

演唱會尾聲，全場觀眾一同合唱〈無賴〉，Ronald相當感動。完場後歌迷仍然不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的Ronald當然會滿足大家，再度唱出多首歌曲包括〈青春痘〉、〈三生有幸〉情人節演出在大家浸沉氣氛下順利完成。







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