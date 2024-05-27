神耆小子 | 鄭則士入行未感受過事業高峰！慶幸能變老：紅嘅人未必能力最強！年老唔可怕，冇腦先可怕！

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鄭則仕事隔5年再接拍TVB劇集《神耆小子》，雖然飾演固執的「老虎狗」錢大海，不過個性不時有鬼馬調皮的一面，非常可愛。作為影視壇的大前輩，他能夠跟年僅26歲的冼靖峰合作，他形容是「換血」的過程，非常享受，年紀漸大，鄭則仕認為年老並不可怕，反而要認清現實，以正確的心態和正面的行動去迎合萬變的世代。

曾先後憑《何必有我》及《三個受傷的警察》先後兩度獲得金像獎最佳男主角，無論在電影和電視劇上都是一位殿堂級的前輩，今次《神耆小子》跟冼靖峰戲裡戲外都火花十足，絕對是令觀眾帶來驚喜。「我係個好慢熱嘅演員，人老咗能力始終有限制，呢一行需要青春活力，所以我開工前一定要『換血』，點『換血』？我睇演員名單有個冼靖峰，我唔識嘅，啱喇夠晒青春活力又熱血，就用佢交換我啲殭屍血。」現年73歲的Kent哥笑言資歷老，但不需要怕他，他只是一個肥佬，過往江湖片的霸氣都只是裝出來，大家只要記起他的「肥貓」，就會覺得可愛和易相處得多。

雖然相隔5年，Kent哥對TVB的人事動態並不陌生，他表示每天坐定定睇劇，由《東張西望》開始一直睇完三線劇，每次都以觀眾和製作角度去收看，旨在吸收最新的資訊。他大讚《新聞女王》的佘詩曼，相當佩服她成為戲膽，領導住劇情去走，加上成個劇有強勁包裝，「我認為佢哋成功係理所當然。不過論超成功的話，應該係理所當然以外嘅獎品，近年來講我最欣賞《反黑路人甲》，唔係全部都強勁班底，王浩信、張振朗同圍繞王浩信四位女仔，演得非常之好。」

今次Kent哥為拍劇刻意減磅，他認為年紀大不是「躺平」的借口，「有咩好驚，難得見到自己老，好多人想見到都冇辦法，年老代表有經驗，呢樣係比年輕人優勝，人生困難多，老一輩知道點去跨越佢。年老唔可怕，冇腦先可怕，好多腦退化就係因為冇嘢做，仔女又照顧唔到，一個人望住四幅牆，淨係識得諗住以前幾咁美好，批評而家有幾衰，其實做人要面對現實，世界唔會遷就我哋，而係我哋應該去適應世界而生存。」Kent哥認為入行以來從未感受過自己的事業高峰，他亦沒有為高峰作出一個定義，「事業高峰係指賺錢定係能力先？紅嘅人未必能力最強，但能力好嘅人未必賺到錢，呢個係好難平衡嘅心態，但呢個圈一定面對呢個問題。我心態係有生之年演戲係我終身職業，希望一直演到眼閉嘅一日，有動力、有能力喺呢個圈成為一份子先係最重要，我希望下一部劇集先係我嘅高峰，每次拼命去做，就係為下一次去創造希望。」他認為工作跟愛情一樣，找一個勝任有餘的事情比找到最愛的事來得重要，最愛的人也未必是成為最終伴侶，「搵一份有能力做嘅職業，喺職業上得到榮譽，咁你就自然越來越愛佢，人哋話冇咗你唔得，咁先係你恆久嘅價值。」











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